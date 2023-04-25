Главная задача - отсеяться и собрать хороший урожай

Фото: Мария ЛЕНЦ

Начало посевной – тяжелое и ответственное время для аграриев. Тем более тогда, когда весна не радует: вроде и готовы выйти в поля, но у погоды свои планы.

- Да у нас на полях лежит сантиметров 10 снега, выпал буквально на днях, - сетует Владимир Якубович, глава крестьянского фермерского хозяйства из Тасеевского района (мы общались с Владимиром в середине апреля. – Прим. ред.). – Край завалило снегом: и наш район, и соседние. Даже близко к полевым работам не приступили, не выезжали. Ремонтируются агрегаты, трактора… В этом году посевная затягивается примерно на недели две-три. На майские праздники или после них планируем начать.

Надеемся, что такие климатические сюрпризы не скажутся на боевом настрое сельчан, тем более в этом году снова понадобятся выдержка и терпение. В апреле на заседании президиума правительства региона министр сельского хозяйства и торговли края Леонид Шорохов отметил, что в текущем году общая посевная площадь немного увеличится.

- Традиционно в крае на долю зерновых и зернобобовых культур приходится 63%, на кормовые культуры 18%, доля картофеля и овощных культур составляет 2 и 0,3% соответственно, - перечислил министр. - В последние годы в крае прослеживается увеличение посевных площадей, занятых техническими культурами, их доля в общей структуре посевных площадей составляет 17,1 %, при этом основную долю в общей площади технических культур занимает яровой рапс – 95,6%. Таким образом, в текущем году вся посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий края прогнозируется в размере 1 млн 539 тыс. га, что на 12 тыс. га больше уровня 2022 года.

В наличии у аграриев края более 96% семян зерновых и зернобобовых культур, а также картофеля, почти 70% - овощных, 63% – рапса, 71% – кукурузы. Поставки семенного материала сельхозкультур по заключенным контрактам продолжаются. Стопроцентная обеспеченность будет достигнута к началу посевной, рисков нет.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Удобрений хватит

Обеспеченность минеральными удобрениями и средствами химической защиты растений тоже на хорошем уровне: сельхозтоваропроизводители уже приобрели 63,6 тыс. тонн д.в., или 80,5% от планируемого объема (что выше показателей прошлого года). В начале подготовки к сельхозсезону, в феврале-марте, отмечались трудности с согласованием и отгрузкой минеральных удобрений, в том числе от заводов АО «Уралхим», ПАО «ФосАгро». В настоящее время ситуация стабилизировалась, отгрузки удобрений идут в штатном режиме.

Как отметил Леонид Шорохов, такие результаты были достигнуты за счет тесного взаимодействия с различными ведомствами – с Минсельхозом России, Минпромторгом России и ОАО «РЖД».

- Выражаю благодарность коллегам Красноярской железной дороги за продуктивное взаимодействие в решении возникающих проблем с поставками удобрений, - поблагодарил министр.

Сейчас министерство оперативно взаимодействует с железной дорогой, операторами - поставщиками минеральных удобрений, в случае необходимости, к решению возникших вопросов подключается Минсельхоз России.

Техника и поддержка

К полевым работам сельхозмашины в среднем готовы на 92%, что на уровне прошлого сезона. Конечно, и сами аграрии, и представители компаний, торгующих техникой, отмечают, что с прошлого года ситуация с доступностью запчастей изменилась – увеличилась стоимость и сроки доставки, но все же запчасти в наличии есть.

- По наличию запчастей к российским, белорусским и китайским машинам вопросов нет. Детали к европейской технике с прошлого года поставляются по «параллельному импорту». А в Березовском районе налажено производство аналоговых запчастей к отечественной и зарубежной технике. Сегодня предприятие может предложить аграриям 600 видов деталей и сложных ремонтных узлов к сельхозмашинам, - сказал Леонид Шорохов.

Добавим, что на развитие агропромышленного комплекса края в бюджетах разных уровней в 2023 году предусмотрено более 10 млрд рублей. Часть средств уже перечислена аграриям. А до 1 июля 2023 года планируется перечислить получателям около 5,4 млрд рублей, это 72,3% всей прямой поддержки АПК за счет федерального и краевого бюджетов.

Фото: Мария ЛЕНЦ

ЦИФРЫ

Посевные площади сельхозкультур в 2023 году:

- зерновых и зернобобовых 963,8 тыс. га,

- ярового рапса – 251,9 тыс. га,

- овощей – 5,3 тыс. га,

- картофеля 31 тыс. га.

Сколько техники у сельхозпроизводителей края:

- Тракторы – 7505

- Грузовые автомобили - 4 137

- Плуги - 1 970

- Культиваторы - 1 720

- Агрегаты комбинированные почвообрабатывающие – 419

- Сеялки - 2 113

- Посевные комплексы – 780

В 2023 году аграрии планируют купить еще 141 трактор, 98 зерноуборочных и 10 кормоуборочных комбайнов, 29 зерновых сушилок, 29 посевных комплексов и 561 ед. прочей сельскохозяйственной техники и оборудования.