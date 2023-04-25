В помощь фермерам и малым хозяйствам

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И это в два раза больше, чем в 2022-м! Средства будут направлены на гранты и субсидии по 21 направлению. Подробности рассказали специалисты минсельхоза края вместе с представителями центра сельхозкомпетенций и поддержки фермерства «Енисей» в ходе зональных семинаров.

Что предусмотрено для начинающих фермеров? Они могут претендовать на гранты «Агростартап». На программу выделено 67,5 млн рублей. Уже с нынешнего года размер гранта вырос с 4 и 6 млн рублей до 6 и 8 млн. Все зависит от направления работы и участия в сельхозкооперации.

Что касается сельхозкооперативов, им обещают субсидии для компенсации части затрат по приобретению имущества, техники, оборудования, закупке у пайщиков сельхозпродукции. Соответственно, на это по нацпроекту заложено 53,2 млн рублей.

- В новом региональном законе о господдержке агропромышленного комплекса, который начал действовать с 2023 года, количество мер госпомощи малым сельхозпроизводителям и кооперативам увеличилось. Сделано это для развития на селе самозанятости, повышения доходов сельчан, наполнения внутреннего рынка качественными продуктами питания. Все инициативные направления – беспрецедентные. Часть из них действует по поручению губернатора края и уже зарекомендовала себя, новые же только предстоит испытать, – подчеркнула начальник отдела малых форм хозяйствования и имущественных отношений минсельхоза края Марина Замятина.

Коротко об основных новациях. Теперь сельхозкооперативам в картофеле- и овощеводстве будут возмещать до 90% затрат на покупку минеральных удобрений, средств защиты растений и семян. Кроме того, с текущего года сельхозкооперативам положена компенсация (также до 90%) затрат на приобретение техники – для оказания пайщикам услуг по вспашке, посадке, прополке и уборке картофеля и овощей. На это выделено больше 56 млн рублей.

Еще 110 млн рублей пойдет сельхозкооперативам на обзаведение спецтранспортом и оборудованием, в том числе для утилизации биологических отходов и убоя скота. До сих пор поддержка была в виде грантов, с 2023 года – это субсидия. Возмещение составит до 90% затрат.

Также отметим ряд новых направлений. Это гранты «Наш фермер» до 8 млн рублей – для малых сельхозпроизводителей, а также на развитие овоще- и картофелеводства до 2 млн рублей – для владельцев личных подсобных хозяйств.

Важно: индивидуальные сельхозпроизводители и фермерские хозяйства могут к тому же претендовать на грант «Региональный продукт» - до 35 млн рублей. Его предоставляют на развитие переработки сельхозпродукции, дикоросов, производства продуктов питания. Но с условием: чтобы участвовать в конкурсе, требуется вложить в проект не меньше 10% своих средств.

Также на семинарах обсудили поддержку покупки по прямому договору и в лизинг новых сельхозтехники и оборудования. Фермерам и «индивидуалам» возместят до 30% затрат. На это в бюджете края предусмотрено почти 366 млн рублей.

Вдобавок на господдержку могут рассчитывать те, кто планирует развитие семейных ферм, материально-технической базы сельхозкооперативов, несельскохозяйственного бизнеса (например, сельского туризма).

КОНКРЕТНО

Подготовить собственные бизнес-проекты малым сельхозпроизводителям помогают специалисты центра компетенций «Енисей». Причем бесплатно. Подробная информация размещена на сайте Центра ikcenisei.ru.