Красноярский край - Монголия: дружба и сотрудничество

Подписание соглашения о взаимодействии в сфере науки и высшего образования между заместителем губернатора Убурхангайского аймака Монголии Ишдоржем Доржеурэном и ректором Красноярского ГАУ Натальей Пыжиковой. Фото: Красноярский ГАУ

О том, чем же выгодно каждой из сторон такое сотрудничество, каким опытом будут обмениваться красноярцы и монголы, нам рассказала ректор Красноярского ГАУ Наталья Пыжикова.

- Наталья Ивановна, в марте аграрный университет посетила монгольская делегация. Как наладили контакты, кто был инициатором визита?

- С монгольскими коллегами у нас давние связи. С 2014 года в Улан-Баторе открыто представительство Красноярского аграрного университета. Это площадка для взаимодействия в образовательной и научной областях, профориентационной работе. Мы заинтересованы в укреплении сотрудничества с Монголией, притоке студентов. Изначально планировали взаимодействовать по направлению обучения у нас монгольских студентов. Но постепенно расширили сотрудничество и зашли на территорию Монголии с нашими научными проектами. Например, с учетом особых природно-климатических условий в стране сельхозтоваропроизводителей интересовали засухоустойчивые культуры – зерно, пшеница, кормовые культуры. Исходя из их запросов, мы заложили опыты на сельхозугодьях в Монголии и три года отрабатывали технологические рекомендации по выращиванию культур. Монгольские друзья поняли, что Красноярский ГАУ - надежный партнер, и мы расширили сотрудничество. Стали сопровождать закупку и продвижение семенного материала российской селекции. В прошлом году вуз заключил договор с министерством образования Монголии. По его условиям монгольская, сторона будет отправлять к нам слушателей обучаться по программе «Русский язык как родной». И семь ребят уже приехали. Кроме того, в прошлом году делегация Красноярского края во главе с губернатором посетила Монголию. А весной этого года монгольская сторона приезжала к нам в край.

- Какие вопросы обсуждали, какие мероприятия прошли в рамках визита, где побывала делегация, что им показали?

- Для гостей мы организовали большую экскурсию – показали университет, наши корпоративные классы, провели ряд рабочих встреч, устроили дегустацию продукции, которую мы производим на наших площадках. И наметили новые пути сотрудничества. В университете состоялось совещание по вопросам подготовки кадров для сельского хозяйства Монголии, создания российско-монгольских предприятий в пищевой и перерабатывающей промышленности.

- Важной частью визита стало подписание соглашения. Чем интересно сотрудничество каждой из сторон?

- У нас есть научно-исследовательские разработки в сельском хозяйстве, пищевой и перерабатывающей промышленности, которые можно использовать на территории Монголии. Например, монгольских коллег интересует агрономия, ветеринария, зоотехния: оценка почв, диагностика сельхозживотных на разные патогенны, заболевания. Также наши наработки по сублимации, переработке пищевых продуктов. Обсуждали и вопросы закупки таких культур как рапс, рожь. Монгольская сторона выразила желание, чтобы филиал университета был на территории их страны. Соответствующее решение будет рассмотрено на уровне правительства Российской Федерации. В свою очередь у нас тоже есть свои интересы. Они касаются тех компетенций, которых нет в вузе – овцеводство, переработка шерсти, кожевенное производство. Край также заинтересован в совместной работе по улучшению генетики монгольского крупного и мелкого рогатого скота. Такое сотрудничество - это транслирование российского образования за рубеж, привлечение зарубежных студентов в образовательный процесс Красноярского ГАУ. И, конечно же, это укрепление дружбы двух народов.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

С 2019 года в университете работает научно-образовательный центр технологии переработки масличных культур. Он создан для научных исследований по созданию комплексного высокотехнологичного производства растительного масличного сырья и продуктов его переработки в условиях Сибири.

Лаборант научно-исследовательской лаборатории проблем переработки масличных культур Доминик Брошко показал нам процесс производства масла. Кандидатская диссертация Доминика посвящена изучению растительного белка.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Это маслосемена рапса, из них и будут готовить наше масло.

Фото: Мария ЛЕНЦ

А это шнековый пресс для отжима. Можно делать и холодный отжим, и горячий – при температуре. Здесь, в лаборатории, готовим небольшие партии масла для продажи, а студенты отрабатывают практику.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Производство безотходное – получаем масло и жмых. Жмых также идет на дальнейшую переработку. В семечке рапса 40% масла, в жмыхе остается после первого отжима 18%. Жмых - продукт питательный, богатый белком, микроэлементами, витаминами, его можно использовать на корм сельхозживотным или выделять из него лецитин для кондитерского производства.

Фото: Мария ЛЕНЦ

После отжима масло отправляется на фильтровку – потому что в исходных маслосеменах попадаются частички земли, других растений. Для этого процесса мы специально сами сконструировали фильтр.

Фото: Мария ЛЕНЦ

И вот итог – бутылочки с ароматным и полезным маслом. Часто рапсовое масло называют «северным оливковым»: в нем много ненасыщенных жирных кислот, витаминов группы B, которые способствуют укреплению нервной системы, и витамина F, необходимого для правильного жирового обмена. Мы разработали около 15 рецептов масел различных видов: рапсовое масло с добавлением хмели-сунели и смеси перцев, масло микс (рыжик + рапс или рапс + черный тмин), рапсовое масло с прованскими травами. Эти масла можно добавлять в салаты, для термической обработки они не предназначены.