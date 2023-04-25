Птицеферма на шести сотках

Екатерина Ким Фото: ИВАНОВА Диана

Своим опытом делится наш эксперт – птицевод со стажем, владелица магазина для фермеров «Инкубируем сами» Екатерина Ким.

Есть такое понятие «сезонное птицеводство». Дачники или те, кто живет в частных домах, держат весной-летом-осенью птицу, чтобы обеспечить себя здоровым фермерским продуктом.

С чего начать

Прежде всего, необходимо определиться с местом содержания – если площадь позволяет, возможно содержать птицу на выгуле, тогда из подручных материалов необходимо сделать небольшой загон, чтобы защитить птицу от хищных птиц и других животных. Хорошую продуктивность птицы показывают также и при клеточном содержании. В клетке содержать птицу гораздо легче и комфортнее - здесь предусмотрен и яйцесборник, в который аккуратно скатывается снесенное яйцо, и поддон для отходов жизнедеятельности. Клетка не занимает много места, устанавливается в ярусы, и ее можно разместить где угодно - в гараже, в цоколе, в хозпостройке и т.д.

Фото: ИВАНОВА Диана

Какую птицу выбрать

Птицеводы без опыта, как правило, начинают с несушек. Существует два типа несушек: яичные и мясо-яичные. Птицы яичного направления - самые востребованные и популярные. Они небольшие по размеру, не занимают много места, хорошо несутся и прекрасно адаптированы к клеточному содержанию. Если хочется получить и мясо и яйцо, лучше присмотреться к птицам мясо-яичного типа. Если говорить о породах, то на рынке их представлено очень много, но новичкам я бы все-таки рекомендовала гибридную птицу. Она более адаптирована к нашим климатическим особенностям и менее подвержена болезням.

Как содержать и кормить

Формирование яйца в организме здоровой курицы приходит примерно за 24 часа. Но интенсивность яйцекладки напрямую зависит от условий содержания и питания птицы. Поэтому, чтобы ежедневно получать вкусное и полезное яйцо, достаточно соблюдать несколько простых правил:

Световой режим. Днем птица должна бодрствовать, ночью спать. Несоблюдение этого правила приведет к сбоям в яйцекладке, агрессии и болезням.

Температурный режим. Большинство гибридных и породных кур холодов не боятся. Однако необходимо избегать влажности и сырости в птичнике.

Гигиена. Место, где содержится птица, нуждается регулярной уборке и дезинфекции.

Фото: ИВАНОВА Диана

Ну а самое, на мой взгляд, важное правило, пренебрегать которым никак нельзя, - питание. Важно не закармливать птицу, это приведет к ожирению и нарушению яйцекладки. Поэтому я противник кашек, мешанок и еды «со стола», я - за качественный, полнорационный корм, в котором предусмотрено все. Мешок корма 25 кг стоит 1,5 тысячи рублей. Курице в сутки достаточно 90 - 100 гр. Выгодно это или нет, считайте сами. Кстати, еще один вариант дачного птицеводства – выращивание цыплят-бройлеров. Летом, при грамотном подходе, возможно вырастить три-четыре потока этой птицы. Но об этом мы поговорим в следующем номере.