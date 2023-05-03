«Сам выбрал хозяина»: найденный в зоне СВО бездомный пес уедет служить с приютившим его офицером в Красноярский край

Полицейский со своим новым другом Левой. Фото: МВД по Красноярскому краю

Пес по кличке Лев приедет с полицейским из Херсонской области в Красноярский край, и будет служить в полиции. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Полгода назад во время патрулирования полицейские, прикомандированные из Сибири, заметили на улице девочку со щенком на руках. Она рассказала, что малыш бездомный, и она ищет ему хозяев. Эта картина растрогала сотрудников МВД. Они решили забрать собаку к себе.

Фото: МВД по Красноярскому краю

Дрессировке Лев поддавался легко: учил команды, радовал личный состав и даже сторожил пункты дислокации. В итоге он начал выходить на дежурства с полицейскими. «Карьера» Левы шла в гору, внимание на сообразительного пса обратил взрывотехник спецназа. После нескольких тренировок, Лев уже уверенно осматривал каждый автомобиль.

Но однажды Лева получил ранение. Обнюхивая машину, пес получил травму, когда автомобиль резко тронулся с места. Естественно офицеры не оставили своего друга в беде: его возили к ветеринару, давали витамины, сами ставили уколы. Пес быстро поправился.

Фото: МВД по Красноярскому краю

В МВД сообщают, что хозяина Лев выбрал сам – им стал сотрудник, который первым взял на его на руки во время встречи с девочкой. С того момента они больше не расставались:

- Найдёныш и его хозяин-сибиряк за время командировки настолько сблизились друг с другом, что офицер больше не мыслит жизни без четвероногого товарища.

Красноярец твердо решил забрать Леву с собой. На новом месте пес продолжит работу на благо полиции. В отряде Льва заменит новая собака. Несколько дней назад взрослое животное принесло к дверям щенка. Естественно, полицейские не могли оставить его на произвол судьбы, сейчас из него готовят надежную смену Леве.