Африканская чума свиней на юге края: как боролись с опасным вирусом

С чего все началось

В нашем регионе лишь в 2017 году зарегистрирован один случай африканской чумы свиней на одной из ферм в Березовском районе. Тогда вирус благодаря слаженной работе служб удалось быстро локализовать и ликвидировать. И вот уже в 2023 году в марте неожиданно «вспыхнуло» на юге края.

14 марта поступило сообщение о падеже свиней в одном из ЛПХ на территории Минусинского района. В результате исследований патологического материала лаборатории Службы по ветеринарному надзору Красноярского края установлен диагноз – африканская чума свиней (далее — АЧС). На особый режим работы были переведены ветеринарная служба, Управление Россельхознадзора и другие компетентные органы. 15 марта указом губернатора края на территории Минусинска и Минусинского района установлен карантин. В радиусе 5 км определена угрожаемая зона, в радиусе 80 км – зона наблюдения. Началась работа по отчуждению свиней в личных подворьях жителей в угрожаемой зоне. Все животные были уничтожены методом сжигания.

Справка

Африканская чума свиней — высококонтагиозная вирусная болезнь, характеризуется лихорадкой, геморрагическим диатезом, воспалительными и некротическими изменениями в различных органах и тканях. Вирус может передаваться с продуктами убоя больных свиней, инфицированными кормами, водой, необезвреженными пищевыми и боенскими отходами, с загрязненной подстилкой. Переносчиками могут быть кровососущие насекомые, клещи, а также обслуживающий персонал. Официально зарегистрированной вакцины для профилактики АЧС нет. Единственный метод борьбы – умерщвление животных и уничтожение методом сжигания.

Как сообщил владелец хозяйства, признаки заболевания у животных появились в третьей декаде февраля, падеж случился в первых числах марта. На территории хозяйства было обнаружено захоронение 107 свиней. Несмотря на признаки заболевания животных, владелец продолжал реализовывать продукцию, что и послужило причиной дальнейшего распространения вируса.

Благодаря информационным системам Россельхознадзора, в частности, ФГИС «Меркурий», специалисты ведомства оперативно установили хозяйствующих субъектов, которым было реализовано мясо и мясная продукция из очага инфекции. Свинина и продукция свиноводства была поставлена в цех по переработке мясной продукции ИП Подлеснову С.В., а также торговые точки и бюджетные учреждения образования в Каратузском районе. С инфицированных объектов свинина и продукция свиноводства была изъята и направлена на уничтожение. Позднее геном АЧС был выявлен в подворьях в Минусинске, селах Городок Минусинского района, Каратузское Каратузского района и Маринино Курагинского района, в продукции на предприятии ИП Сергея Подлеснова в Каратузском районе и на Минусинском комбинате хлебопродуктов. В начале апреля на территории южной группы районов, где ранее регистрировались очаги АЧС, мероприятия по изъятию животных и продукции в личных подворьях граждан завершились.

Меры приняты

Для борьбы с опасным вирусом всего было изъято и уничтожено способом сжигания под контролем ветеринарных специалистов более 3800 голов свиней и около 18000 кг продукции свиноводства. Как рассказал на сессии Заксобрания края заместитель председателя правительства края – министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов, специалисты краевой службы по ветнадзору принимают документы у собственников изъятых животных и свиноводческой продукции для возмещения ущерба. Готовится расчет объема расходов на основании рыночной стоимости изъятых животных и продукции. Рыночная стоимость в свою очередь определена на основании заключения предприятия «ИнвестОценкаАудит», с которым заключен госконтракт.

- За килограмм в живом весе – 220 рублей. И это очень хорошая цена. По мясу – 239 рублей. По всем видам продукции также есть расчеты, – сообщил Леонид Шорохов. – Отработали меры по уменьшению размера возмещения ущерба для подсобного хозяйства, где впервые была зарегистрирована вспышка АЧС, и предпринимателя Сергея Подлеснова. В первом случае возможен полный отказ от компенсации, во втором – снижение выплаты на 50%. Подготовлены соответствующие проекты распоряжений правительства края. После их принятия региональное правительство подготовит проекты распоряжений о выделении средств из резервного фонда для возмещения ущерба.

В соответствии с ветеринарными правилами после отмены карантина на территории эпизоотического очага, угрожаемой зоны и зоны наблюдения в течение 180 календарных дней сохраняются ограничения в части запрета на вывоз свиней, продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, кроме хозяйств, отнесенных к компартментам III, IV. Также действует запрет на реализацию свиней на территориях угрожаемой зоны и зоны наблюдения, кроме хозяйств, имеющих компартмент III, IV. В очаге и угрожаемой зоне снова выращивать свиней можно будет только через 12 месяцев.

Сейчас проводятся мероприятия, предусмотренные требованиями правил ликвидации АЧС в эпизоотических очагах.

В случае подозрения особо опасного заболевания обращайтесь в Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю по телефону горячей линии: 8 (391) 201-93-07.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Глухов, заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю:

- Основной путь заболевания АЧС – пищевой. Поэтому скармливание животным необеззараженных пищевых отходов запрещено. Инфицированная продукция, которая попадает в отходы, – один из вероятных источников вируса АЧС, поэтому их категорически нельзя использовать в корм животным. Сало, мясо, свиные шкуры запрещено скармливать свиньям. Чтобы остановить распространение заболевания, важна сознательность граждан. Не нужно прятать животных, самостоятельно забивать при признаках заболевания.

Наталья ТРЕШИНА

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю