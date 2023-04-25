Контроль за каждым зернышком

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С 1 марта 2023 года стало обязательным предоставление в систему ФГИС «Зерно» информации о продуктах переработки зерна для оформления товаросопроводительных документов (СДИЗ) при их перевозке, реализации, приемке, отгрузке, а также при ввозе на территорию РФ и вывозе с территории РФ. Перечень продуктов переработки зерна утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.09.2021 № 2682 - р «О перечне продукции, произведенной в результате первичной и (или) последующей (промышленной) переработки зерна». В перечень вошли: мука, крупы, крахмал, отруби, глютен, декстрины, всего 20 позиций.

В систему вносится информация о производстве продуктов переработки зерна; о закупке партий продуктов переработки зерна, в том числе для государственных нужд; о закупке продуктов переработки зерна для производства новых продуктов переработки зерна; о ввозе партий продуктов переработки зерна территорию РФ; о вывозе партий продуктов переработки зерна с территории РФ; о перемещении партий продуктов переработки зерна между местами хранения (от места хранения производителя такой продукции до распределительного центра торговой сети или между такими распределительными центрами); о закупке партий продуктов переработки зерна юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями для последующей продажи.

В системе ФГИС «Зерно» необходимо регистрироваться участникам, которые:

- производят продукты переработки зерна; перевозят закупленные продукты переработки зерна;

- закупают продукты переработки зерна для производства продукции, которая прослеживается в системе;

- продают продукты переработки зерна другим юридическим лицам.

Регистрация в системе не нужна тем, кто закупает продукты переработки зерна для розничной продажи) и кто закупает продукты переработки зерна для производства продукции, которая не прослеживается в системе.

Участники системы также должны вносить сведения о погашении СДИЗ на перевозку и (или) реализацию при закупке, например, муки, а также оформлять возврат партии в случае несоответствия качества. Через систему можно списывать зерно и продукты его переработки на производство непрослеживаемой продукции по мере их расходования, а также в случае технологических потерь. Если предприятие дальше перепродает продукцию из зерна или перевозит ее, необходимо формировать СДИЗ на соответствующую технологическую операцию: перевозку, приемку/отгрузку, реализацию.

Оператор ФГИС «Зерно» - ФГБУ «Центр Агроаналитики» - регулярно проводит обучающие мероприятия для переработчиков зерна, потребителей зерна и продуктов его переработки.

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По материалам пресс-службы Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю