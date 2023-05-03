На субботник к красноярским «Юннатам» пришло около полутора сотен человек

Фото: Красноярская рециклинговая компания Фото: Мария ЛЕНЦ

Весенний субботник на территории парка краевого центра «Юннаты» стал уже доброй традицией. В последние несколько лет субботник проводится в формате большого семейного праздника. И ежегодно рядом с юннатами в этот день - левобережный оператор. Как утверждают в рециклинговой компании - это хорошая возможность совместить приятное с полезным. Пока в парке шла «семейная» уборка, сотрудники КРК вышли на производственный субботник, прибрали еще и прилегающую к офису территорию.

«К нам на субботник приходят школьники, мамы с детьми и даже целые семьи. Получается настоящий весенний праздник – с музыкой, конкурсами, интересными локациями. И даже капризы погоды не могут нам помешать, – рассказала Светлана ЛОВЦЕВИЧ, директор Красноярского краевого центра «Юннаты». – Разрабатывая программу, мы всегда знаем, что нам обязательно поможет наш неизменный партнёр – «Красноярская рециклинговая компания». В этот раз, как и прежде, нам предоставили мусоровоз, контейнеры и сувениры для награждения участников».

Фото: Красноярская рециклинговая компания Фото: Мария ЛЕНЦ

На субботник к «Юннатам» пришло около полутора сотен человек. Дружно собрали 180 мешков мусора объёмом 240 литров каждый. Участвовали в конкурсах, веселились и отдыхали. А мусоровоз левобережного оператора, как обычно, не только ударно поработал, вывозя отходы на полигон, но и покрасовался в качестве образца современной спецтехники, не оставив равнодушным ни взрослых, ни детей.

«Каждый год мы не только отзываемся на просьбы помочь на городских субботниках, но и сами в них участвуем всем коллективом, – рассказала руководитель PR-направления «Красноярской рециклинговой компании» Юлия КОМИССАРЕНКО. – С особым энтузиазмом и удовольствием поддерживаем мероприятия, в которых участвуют дети и молодёжь. Это наш вклад не только в воспитание юного поколения в духе бережного отношения к окружающему миру, но и в создание нашего общего будущего – здорового, экологичного, чистого!».