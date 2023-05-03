Газету «Удерейский рабочий» Удерейского района от 11 марта 1943 года читает Ирина Брежнева, руководитель Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края и Медиагруппа «Комсомольская правда» представляют мультимедийный проект, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - «Страницы нашей Победы».

Вместе читателями и радиослушателями листаем архивные выпуски краевых газет за 1941-1945 гг. Каждая страница – частичка нашей истории. За каждой газетной строчкой - судьбы жителей Красноярского края в тяжелые военные годы.

Чтобы знать, чтобы помнить о тех, кто каждый день на фронте и в тылу приближали нашу Великую Победу!

Помощь семьям военнослужащих

12 пленум Удерейского райкома ВКПб постановил провести с 10 по 20 марта декадник помощи семьям военнослужащих.

Надо проверить и взять на учет все семьи военнослужащих, выявить их нужды и оказать необходимую помощь в ремонте квартир, подвозке топлива, приобретении и ремонте одежды, обуви. Изыскать необходимые средства и материалы, создать специальные фонды топлива, продовольствия, обуви, одежды, белья для обеспечения нуждающихся семей военнослужащих и инвалидов войны, обратив особое внимание на обеспечение детей.

Снабдить все семьи военнослужащих и особенно эвакуированных участками земли и семенным материалом для огородов. Выявить всех трудоспособных членов семей военнослужащих и инвалидов отечественной войны, нигде не работающих и помочь им в устройстве на работу.

В проведении декадника должны принять активное участие райвоенкомат, райсобес, комсомольские и профсоюзные организации, пионеры и школьники.

Персональная ответственность за успешное проведение декадника возложена на секретарей партийных и комсомольских организаций, председателей постоянно действующих комиссий поселковых и сельских советов.

Газета «Удерейский рабочий» Удерейского района, 11 марта 1943 года