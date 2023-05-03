Газету «Эвенкийская новая жизнь» Эвенкийского округа от 8 января 1945 года читает Ирина Брежнева, руководитель Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края и Медиагруппа «Комсомольская правда» представляют мультимедийный проект, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - «Страницы нашей Победы».

Вместе читателями и радиослушателями листаем архивные выпуски краевых газет за 1941-1945 гг. Каждая страница – частичка нашей истории. За каждой газетной строчкой - судьбы жителей Красноярского края в тяжелые военные годы.

Чтобы знать, чтобы помнить о тех, кто каждый день на фронте и в тылу приближали нашу Великую Победу!

Забота о семьях воинов Красной Армии

К Новому году 108 семей фронтовиков Туры получили из фонда гособеспечения 300 кг муки, 30 кг масла, 30 кг рисовой крупы, 60 кл мыла, 30 метров бязи, 6 кг шерсти.

Наиболее нуждающиеся семьи фронтовиков, как Пермякова и Кузакова получили еще по 4 кг муки, масло, крупы и другие продукты.

Кроме того, пяти семьям защитников родины выдано единовременное денежное пособие в сумме 1000 рублей.

Колхозники суриндского колхоза «Оленевод» проявляют большую заботу о детях воинов Красной Армии. Они внесли на новогодние подарки детям фронтовиков 1.500 рублей наличными деньгами, 140 килограммов муки и крупы, свыше 50 килограммов оленьего мяса.

1 января в Туре отделом гособеипечения исполкома Илимпийского райсовета для детей фронтовиков была устроена новогодняя елка. Более трехсот детей защитников родины долго играли, пели и танцевали вокруг большой, красиво убранной елки.

Затем, получив праздничные подарки, в которых были сдоба‚ печенье‚ конфеты, веселые и счастливые дети разошлись по домам.

Газета «Эвенкийская новая жизнь» Эвенкийского округа, 8 января 1945 года