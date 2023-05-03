Газету «Удерейский рабочий» Удерейского района от 18 июля 1942 года читает Ирина Брежнева, руководитель Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края и Медиагруппа «Комсомольская правда» представляют мультимедийный проект, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - «Страницы нашей Победы».

Вместе читателями и радиослушателями листаем архивные выпуски краевых газет за 1941-1945 гг. Каждая страница – частичка нашей истории. За каждой газетной строчкой - судьбы жителей Красноярского края в тяжелые военные годы.

Чтобы знать, чтобы помнить о тех, кто каждый день на фронте и в тылу приближали нашу Великую Победу!

Помощь и поддержка должна изо дня в день усиливаться

Советский народ с чувством высокого патриотизма оказывал и оказывает фронту моральную и материальную помощь. Помощь и поддержка должна изо дня в день усиливаться. Одним из ярких проявлений советского патриотизма, глубокого уважения и любви народа к своей родной Красной Армии является широко развернувшийся в нашей стране сбор теплой одежды для бойцов, командиров и политработников Красной Армии и Военно-Морского Флота. Народное движение по организации помощи Красной Армии теплой одеждой нашло горячий отклик в сердцах рабочих, колхозников и служащих нашего района.

За год войны только трудящимися нашего района собрано и послано бойцам Красной Армии 2000 посылок‚ около 6000 шт. теплых вещей и белья, сдано в фонд обороны собственных сбережений 910 тыс. рублей деньгами и 1100 тыс., руб. облигациями, собраны десятки тысяч рублей на приобретение лыж для Красной Армии, на строительство танков, самолетов и т.д.

Советский народ немало сделал для фронта, но надо сделать еще больше, значительно больше. Сейчас, когда наступили дни, от исхода которых зависит наша окончательная победа, эта помощь и поддержка должна изо дня в день усиливаться.

Сейчас, когда мы находимся в преддверии осени и зимы, работу по сбору теплой одежды нужно считать первоочередной и исключительно важной государственной задачей. Не может быть допущено никакой медлительности, никакой «раскачки» в этом деле.

Газета «Удерейский рабочий» Удерейского района, 18 июля 1942 года