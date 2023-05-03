Газету «За высокий урожай» Тюхтетского района от 25 января 1945 года читает Ирина Брежнева, руководитель Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края и Медиагруппа «Комсомольская правда» представляют мультимедийный проект, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - «Страницы нашей Победы».

Вместе читателями и радиослушателями листаем архивные выпуски краевых газет за 1941-1945 гг. Каждая страница – частичка нашей истории. За каждой газетной строчкой - судьбы жителей Красноярского края в тяжелые военные годы.

Чтобы знать, чтобы помнить о тех, кто каждый день на фронте и в тылу приближали нашу Великую Победу!

Изба-читальня

Молодежь нашего колхоза самоотверженно работает на помощь фронту. Руководит ей комсомольская организация, насчитывающая в своих рядах 12 человек.

Еще в ноябре комсомольское собрание обсудило вопрос о подготовке к севу, раскрепило комсомольцев за отдельными участками работы.

Хорошо работают комсомольцы в звене высокого урожая. По инициативе комсомольской организации колхоз обеспечен семенами овощных культур, сбор которых организовали комсомольцы.

Комсомольцы--агитаторы проводят повседневную массово - политическую работу с населением. Центром этой работы у нас является изба-читальня. Избач т.Лонская сама проявляет много инициативы. Регулярно выпускается стенная газета, отмечающая жизненные вопросы колхоза. В избе-читальне работает агротехкружок, кружок текущей политики, систематически проводятся молодежные вечера.

Регулярно также проводятся общие собрания колхозников. В январе мы обсудили обращение передовиков сельского хозяйства района и включились в социалистическое соревнование за успешное проведение 1945 сельскохозяйственного года.

В 1944 и 1945 году из числа лучшей молодежи мы приняли в комсомол 8 юношей и девушек. Комсомольская организация под руководством партийно-кандидатской группы сделает все необходимое для успешной подготовки к севу, для сплочения всех наших сил на помощь фронту.

Газета «За высокий урожай» Тюхтетского района, 25 января 1945 года