Газету «Сталинский путь» Козульского района от 14 марта 1942 года читает Ирина Брежнева, руководитель Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края и Медиагруппа «Комсомольская правда» представляют мультимедийный проект, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - «Страницы нашей Победы».

Вместе читателями и радиослушателями листаем архивные выпуски краевых газет за 1941-1945 гг. Каждая страница – частичка нашей истории. За каждой газетной строчкой - судьбы жителей Красноярского края в тяжелые военные годы.

Чтобы знать, чтобы помнить о тех, кто каждый день на фронте и в тылу приближали нашу Великую Победу!

Сбор средств на постройку авиазвена истребителей

Приближается 18 марта - день Парижской Коммуны и Мопра (Международная организация помощи борцам революции). Эти знаменательные даты в этом году наш народ отметит в условиях войны. За период войны многомиллионные массы мопровцев проделали большую созидательную работу и оказали помощь фронту.

На этом члены организации не остановились. Они с каждым днем всевозможными путями помогают в разгроме ненавистного врага. МОПР-овцы Красноярского ПВРЗ подхватили инициативу Челябинской организации - ознаменовать день Парижской Коммуны сбором средств на постройку авиазвена истребителей. Они в свою очередь обратились с призывом ко всем трудящимся Красноярского края - поддержать почин челябинцев.

Долг каждого — выйти 15 марта всем на общерайонный воскресник, а заработанные средства внести на строительство авиазвена истребителей.

Нужно организовать добровольные сборы средств, платные постановки в клубах. Оргбюро надеется, что кондукторский резерв станции Чернореченская, исполком райсовета, районный отдел НКВД в порядке социалистического соревнования послужат наглядным примером в проводимых мероприятиях.

Вся работа по проведению предстоящего воскресника, сбора средств должна пройти под лозунгом — каждый советский самолет несет смерть кровавым фашистским бандитам!

Газета «Сталинский путь» Козульского района, 14 марта 1942 года