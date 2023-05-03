Газету «Сталинский клич» Емельяновского района от 15 июля 1941 года читает Ирина Брежнева, руководитель Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края и Медиагруппа «Комсомольская правда» представляют мультимедийный проект, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - «Страницы нашей Победы».

Вместе читателями и радиослушателями листаем архивные выпуски краевых газет за 1941-1945 гг. Каждая страница – частичка нашей истории. За каждой газетной строчкой - судьбы жителей Красноярского края в тяжелые военные годы.

Чтобы знать, чтобы помнить о тех, кто каждый день на фронте и в тылу приближали нашу Великую Победу!

Все свои силы на укрепление мощи любимого отечества

Понимая, как важно собрать богатый урожай сейчас, когда идет война с подлыми фашистами, ученики Погорельской начальной школы приступили к практической помощи колхозу «Быстрый путь» в полевых работах.

За 2 дня - 8 и 9 июля ученики в‚ количестве 22 человек провели прополку огородных культур на площади в 3 гектара.

Звеньевая огородной бригады тов. Мельникова рассказывает:

— Дети работали на прополке замечательно. Их работа принята с отличной оценкой. Особенно хорошо работали Гера Мошлов. Аня Бахова, Нюра Федорова, Сеня Кириллов. Они зарабатывали ежедневно по одному и более трудодней и перевыполнили нормы взрослого колхозника.

9-го после работы с детьми была проведена беседа и подведены итоги работы. Школьники взяли на себя обязательство участвовать во всех работах колхоза в период уборки урожая.

Обращение учащихся школы № 12 участка «Пятилетка», Дрокинскогокормосовхоза, ко всем пионерам и школьникам района:

Дорогие ребята!

На нашу страну напал жестокий, неумолимая враг. Для великого советского народа настал грозный час боевого испытания. Фашистские бандиты, поставившие своей целью захватить наши земли, города, полезные ископаемые, найдут себе могилу на полях сражения.

Гитлеровские планы о восстановлении в нашей стране власти помещиков и капиталистов никогда не сбудутся.

Мы, ученики школ №-12 участка «Пятилетка», Дрокинскогокормсовхоза, как и весь советский народ, верим, что Красная Армия победит. Но эта победа даром не достанется. Она потребует много жертв.

Для того чтобы помочь Красной Армии быстрее сразить врага, будем честно трудиться. Наши комсомольцы Семехин и Бронников, ранее работавшие прицепщиками на газогенераторном тракторе, уже заменили трактористов, ушедших на бои с врагами. Наши девушки и женщины Алексеева, Тузова и Иванова изучают трактор и комбайн. Скоро они заменят ушедших на фронт товарищей.

Мы, ученики, хотим быть хорошей заменой старших. Призываем вас, дорогие ребята, последовать нашему примеру. Отдадим все свои силы на укрепление мощи любимого отечества.

Газета «Сталинский клич» Емельяновского района, 15 июля 1941 года