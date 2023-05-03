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Общество3 мая 2023 5:13

Житель Красноярского края заплатит 15 миллионов рублей за начавшийся от брошенного окурка пожар

Суд также приговорил его к 400 часам общественных работ
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Житель Красноярского края заплатит 15 миллионов рублей за начавшийся от брошенного окурка пожар

Житель Красноярского края заплатит 15 миллионов рублей за начавшийся от брошенного окурка пожар

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минусинске местного жителя приговорили к 400 часам работ, кроме того, мужчине предстоит выплатить более 15 миллионов рублей за причиненный ущерб. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

Все началось еще 1 мая 2022 года. Мужчина шел с работы по лесной тропинке, покуривая сигарету. Бычок он выкинул в сухую траву, после чего начался пожар. В итоге сгорело имущество двух фирм на сумму 14 миллионов рублей, сумма ущерба лесному фонду составила 800 тысяч, а расходы на тушение – более 630 тысяч.

Суд в полном объеме удовлетворил требования в пользу минлесхоза края и пострадавших юрлиц. Однако с момента решения суда минусинец ничего не платил. Тогда в дело вступили судебные приставы:

- В случае неисполнения решения суда службой судебных приставов будут наложены аресты на банковские счета и имущество мужчины с последующим взысканием денежных средств и реализацией арестованного имущества, - передают в краевой прокуратуре.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ