Житель Красноярского края заплатит 15 миллионов рублей за начавшийся от брошенного окурка пожар Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минусинске местного жителя приговорили к 400 часам работ, кроме того, мужчине предстоит выплатить более 15 миллионов рублей за причиненный ущерб. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

Все началось еще 1 мая 2022 года. Мужчина шел с работы по лесной тропинке, покуривая сигарету. Бычок он выкинул в сухую траву, после чего начался пожар. В итоге сгорело имущество двух фирм на сумму 14 миллионов рублей, сумма ущерба лесному фонду составила 800 тысяч, а расходы на тушение – более 630 тысяч.

Суд в полном объеме удовлетворил требования в пользу минлесхоза края и пострадавших юрлиц. Однако с момента решения суда минусинец ничего не платил. Тогда в дело вступили судебные приставы:

- В случае неисполнения решения суда службой судебных приставов будут наложены аресты на банковские счета и имущество мужчины с последующим взысканием денежных средств и реализацией арестованного имущества, - передают в краевой прокуратуре.