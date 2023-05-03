В селе Чунояр Богучанского районе прошла благотворительная ярмарка

Фото: Тарас ГАЛИМСКИЙ

Более 60 многодетных семей села получили помощь - одежду, обувь и игрушки.Развитие волонтерского движения в территориях – одно из важных направлений социальной политики компании РУСАЛ, основанной Олегом Дерипаска.

История помощи многодетным и малообеспеченным семьям началась полгода назад. Активисты Молодежного совета БоАЗа открыли в Таежном благотворительный центр по сбору одежды и обуви. За время работы у центра появились свои постоянные клиенты из поселка. И вот теперь волонтеры решили расширить географию адресной помощи.

Фото: Тарас ГАЛИМСКИЙ

«Много вещей нам приносят в хорошем состоянии, некоторые с бирками, то есть совсем новые. Мы все это сортируем и отдаем в многодетные семьи. Или тем, кто нуждается, - рассказала Илона Майнакова, идейная вдохновительница создания центра, - к нам всегда приходит много запросов о помощи из соседних сел. Поэтому мы решили попробовать организовать выездные акции. Первую ярмарку запланировали в селе Чунояр».

Фото: Тарас ГАЛИМСКИЙ

Волонтеры договорились с директором местного ДК, назначали день и время. Завод выделил для выездной акции транспорт. И в назначенный час собранные благотворительным центром вещи были доставлены в Чунояр, за сто километров от Таежного. Местные жители тепло встретили волонтеров. Многие пришли на ярмарку с детьми.

Фото: Тарас ГАЛИМСКИЙ

«Мы загрузили практически полный автобус. И все эти вещи в Чунояре разобрали за какие-то пару часов», - отметил Александр Кондаков, председатель Молодежного совета БоАЗа.

Фото: Тарас ГАЛИМСКИЙ

Всего благотворительную ярмарку посетили более 60 семей. И никто не ушел с пустыми руками. Успех акции показал, что такая помощь очень востребована в Богучанском районе. А значит, первая выездная благотворительная ярмарка точно не будет последней.