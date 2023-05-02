Потому что мы Бойцовы: врач с говорящей фамилией полгода неотлучно отдежурила в красной зоне, а потом пустилась в экстремальное путешествие

Экстремальная служба и не менее экстремальные путешествия. Фото: краевая больница Красноярска, личный архив.

Когда коек 300, а больных 500. Когда у крыльца очередь из скорых. Когда на лице ссадины от маски. Но ты идешь и делаешь. Врач из Красноярска Елизавета Бойцова отработала в красной зоне полгода. Зашла в марте, вышла в ноябре. А, когда пандемия отступила, стала путешественницей. И тоже экстремальной: одолела маршрут Питер — Мурманск — Териберка — Кабардино-Балкария — Осетия — Чечня — Дагестан. В одиночку на велосипеде! Теперь тренируется для нового марафона: за восемь минут приседает почти 400 раз.

Разбирала жуков

Тот случай, когда фамилия даже не намекает, а просто обязывает.

- Откуда она у меня? Семья дедушки была зажиточной. Но в 20-е годы ее раскулачили. Родителей убили. А дедушку с бабушкой сослали в Сибирь. Они боялись преследования. Поэтом решили сменить фамилию. Были Михайловы, стали Бойцовы.

Выбрали новую судьбу, себе и потомкам. Обосновались в Минусинске, выучились. Причем врачей в роду не было. В основном, педагоги. Однажды дедушка заметил: Лиза часами возится с живностью. Ловит жуков и «разбирает на запчасти». Вот и предложил: может, в медицинский?

Как в воду глядел. Поступила легко, училась «запоем». Недоумевала, когда другие жаловались – скучно! Это точно было ЕЁ. Факультет педиатрии, третий курс. Начался цикл микробиологии, и она поняла: хочет стать инфекционистом.

Елизавета - врач по призванию. Еще и с говорящей фамилией! Фото: личный архив.

А если черные биологи?

После ординатуры Лиза устроилась в детскую инфекцию. Признается, было непросто. В палатах по шесть детей, шесть мам. Все на взводе. После дежурства выходишь, как выжатый лимон. Но бросить было невозможно – это уже свое, родное.

Параллельно училась в аспирантуре. И на третьем курсе позвали работать в краевую больницу. Уволилась, а потом еще полгода дежурила в детской инфекции. Последняя смена, она вышла, и сами хлынули слезы.

- В аспирантуре послали на стажировку в Японию. Там одной из задач было конструирование вирусов, чтобы заразить клетки. Я тогда подумала: ничего себе! А если черные биологи в нелегальной лаборатории так сделают? И одна пробирка натворит дел. Надеешься, на твоем веку этого не будет.

Но… тут случился ковид.

Сон в руку

Первый удар приняла на себя БСМП (больница скорой медицинской помощи) Красноярска. А спустя пару дней пришел их черед:

- Звонит подруга из БСМП, их закрыли, красная зона. Тут я поняла, надо собирать вещи. На следующий день прихожу на работу с чемоданом. Все смеются: «Вы куда?» - В Китай! А уже в обед вызывают: организуем госпиталь. В пятницу дали задание, в понедельник мы должны были принимать первых пациентов. Заходим в легочный корпус, его освободили под госпиталь, а там ничего. Пришлось «мародерствовать» по другим отделениям: три дня таскали все на себе, вымывали. Вечером в воскресенье нас собирают. - Кто будет постоянно на приеме сидеть? – Бойцова. – Пусть она и будет заведующей. Меня как пыльным мешком по голове! Накануне приснился сон: падаю в бурную реку. Несет, выбраться не могу. Оказалось, сон в руку.

Это было, как на переднем крае. Фото: личный архив.

Это было невозможно

На пределе сил. Спали по 3-4 часа, забывали даже позвонить домой. Вереница неотложек, вал больных, много тяжелых, нужен кислород.

- За себя не боялись, некогда. (Сама ковидом болела три раза, но в легкой форме). Самое страшное, когда нет мест. Утром идешь в приемное, один с диабетом, вторая беременная, госпитализировать некуда. И ты ищешь, просишь койки, ставишь в коридорах. Скандалов было много. Раз больной начал кричать, всех завел. Я уже не выдержала. Взяла за руку, отвожу в зал, где прямо сейчас реанимируют человека. «Смотри! Ты все понял?». – Да, извините. Потом он просто сидел и молчал.

Как-то привезли бабушку, 93 года, с деменцией. Как она умоляла отпустить домой: «Милок, открой окошко, я убегу потихонечку!». Взятку предлагала. Но ее нужно было оставить. Елизавета зашла в отделение: встретьте, пожалуйста, бабушку! Вернулась: окна распахнуты, и никого. Ну, все, сбежала! «Где бабуля?». И вдруг шаги – они с санитаром поднимаются по лестнице. Слава Богу!

- Мы зашли в красную зону в конце марта. Все еще было белым. Потом выглядываешь в окно, а снега нет. И у меня слезы на глазах – пропустила. Проходит время, смотрю на улицу, а там уже одуванчики отцвели. С ума сойти, впервые в жизни одуванчик не сдула!

… Всего она отработала в красной зоне семь с половиной месяцев. Сначала шесть, потом еще полтора.

Когда пандемия отступила, доктор Бойцова отправилась в путешествие. Фото: краевая больница Красноярска.

Сюрпризы в тундре

Еще перед пандемией у Лизы появилась мечта. Махнуть на велосипеде в путешествие по Исландии. Вдохновили клипы певицы Бьорк, виды там сумасшедшие!

Купила спецвелосипед, готовилась. Но тут ковид, границы закрыли. А потом и санкции. Тогда подумала: надо начинать с чего-то проще.

- Я семь лет подряд езжу отдыхать в Дагестан. В Избербаше, это километров 100 от Махачкалы, живет подруга. Решила, нужно съездить оттуда на велике в Дербент. Это самый древний город в России, где до сих пор уцелела крепость, которую никто не покорил. Дорога хорошая, 70 км, а движение страшное. Но все получилось.

Скоро снова в дорогу. Фото: личный архив.

Первый опыт оказался удачным.

- И летом прошлого года я отправилась в свое турне. Начала с Петербурга. Приезжаю, там все 5 дней дождь, я промокла, замерзла. Села на самолет, прилетела в Мурманск. Собрала в аэропорту велосипед, еду до города. 24 километра. И тоже дождь, холодно, +6. Я думала, там равнина. Ну, конечно - сплошные подъемы! Переночевала и до Териберки! Красота, Северный ледовитый океан. Выезжала в пять утра. Вечером идти в магазин было лень. Думаю, куплю все по пути, на заправке в магазинчике. Доезжаю до места, а там ничего. Я без еды. Воды полфляги осталось. А до Териберки 60 км. И в тундре нет магазинов. Что делать? Покатила дальше.

128 километров по тундре, больше половины пути - по "гравийке", это мощно. Фото: личный архив.

И тут произошло неожиданное. Стали останавливаться машины. Люди делились едой, поили чаем. И сил будто прибавлялось. Ведь в какой-то момент асфальт закончился. Впереди была гравийка, 34 км. Намучилась страшно.

- Наконец добралась. А через полчаса хлынул страшный ливень. В тот день я проехала 128 км. Это была самая тяжелая трасса за все время. Зато в Териберке увидела белые ночи, это нечто!

Встречай, Заполярье! Фото: личный архив.

Шакалы и сели

Намерзлась в Заполярье (Териберку не зря называют краем земли), пора на юг.

- Я знала, что конечной точкой станет Дагестан. И маршрут строила на ходу. Сначала был Нальчик. Он оказался просто поразительным. Представляете, там, в Кабардино-Балкарии, баснописец мне читал свои басни. Это в ХХI веке! Из Нальчика отправилась во Владикавказ, оттуда в Грозный и в Дагестан. Знакомые говорили: ты с ума сошла, Кавказ! А там такие люди. Бабушки у дороги торгуют фруктами. Остановишься, накормят, кофе напоят. Душевные!

Щедрый прием на Кавказе. Фото: личный архив.

Правда, без приключений не обошлось. В Кармадонском ущелье (там погиб Сергей Бодров с товарищами) едва не попала под сель. Хлестал ливень, по дороге неслись потоки воды. Ледяной, только что руки и ноги не отморозила. Озябла так, что не могла тормозить. А сама неслась с горы.

При тяжелейшем подъеме (там десятки километров) из Грозного в Дагестан встретилась с шакалами: «Ну, думаю, не хватало, чтобы меня еще тут съели».

Пока колесила круто вверх по серпантину, среди облаков, стала местной достопримечательностью. Так что «сумасшедшую на велосипеде» приютили в популярном месте, одной из резиденций Рамзана Кадырова.

От Крайнего севера - до жаркого Кавказа. Фото: личный архив.

Всего в том турне она «сделала» 1100 километров! И теперь планирует следующее, еще мощнее.

- Километров на три тысячи. Куда не скажу пока, чтобы не сглазили. Мы, велосипедисты, суеверные люди. Чтобы подготовиться, еще с прошлого лета стала заниматься с тренерами. Их у меня двое: по велосипеду и в зале. Второй гоняет на выносливость. Сначала приседала без перерыва 2 минуты. Дошли до 8 минут и 332 раза. Еще делаю выпады. Начинала с 80, сейчас у меня 400. Я тоже думала, это невозможно. А сейчас беру и делаю!

Потому что она Бойцова.

Одна из тренировок перед стартом. Фото: личный архив.

За помощь в подготовке публикации «Комсомольская правда - Красноярск» благодарит пресс-службу краевой клинической больницы.