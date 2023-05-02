Лучшие из лучших: в Красноярском крае назвали победителей конкурса «Надежный партнер»

Фото: ПАО «Красноярскэнергосбыт»

В Красноярском крае конкурс «Надежный партнер» проводится уже много лет, и его цель неизменна: поощрить самых добросовестных потребителей электроэнергии по итогам года. В нашем регионе организатором выступает ПАО «Красноярскэнергосбыт» при поддержке правительства Красноярского края.

Для отбора кандидатов утвержден ряд критериев, главными из которых являются платежная дисциплина, своевременность исполнения договорных обязательств, качество учета потребления электрической энергии. И по-прежнему одним из ключевых требований остается использование личного кабинета корпоративного клиента и электронного документооборота.

Фирменные награды занимают почетные места в кабинетах руководителей уже 450 различных организаций.

- Отбор претендентов на победу традиционно сложный. Судите сами: у нас более 32 тысяч корпоративных клиентов, из них на первом этапе мы выбрали 5 тысяч, но победителей всего 41. Поэтому мы учитываем не только текущие взаимоотношения с корпоративными клиентами, но и смотрим на перспективу, чтобы в дальнейшем они со всей ответственностью подтверждали полученный статус. А для муниципальных образований очень важно отсутствие бесхозяйных сетей, с которыми всегда много проблем, - пояснил исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.

- Действительно, в Красноярском крае очень высокий уровень платежной дисциплины. Это позволяет вовремя проводить все ремонтные работы, модернизацию. Все в цепочке энергопотребления оказываются только в плюсе, — подчеркнул заместитель министра энергетики, промышленности и ЖКХ Красноярского края Евгений Федосеев.

- Для нас «Надежный партнер» - это знак качества, мы максимально афишируем компании, с которыми можно работать и сотрудничать, они наша опора, на них можно положиться. Есть компании, которые по нескольку лет подряд становятся надежными партнерами, — сказал на церемонии награждения заместитель генерального директора АО «ЭСК РусГидро» Вадим Волков.

Отметим, что для участия в конкурсе «Надежный партнер» совсем не важен масштаб предприятия. В списке победителей есть и крупные компании, и индивидуальные предприниматели. Есть предприятия с большой историей (Минусинская кондитерская фабрика, АО «Краскон») и новички рынка. И по роду деятельности они тоже очень разные, но каждый в своей отрасли заметен и имеет серьезные профессиональные достижения. И, кстати, победители этого конкурса с огромной конкуренцией не считают, что они делают что-то особенное. Просто работают.

- Стараемся оперативно решать все вопросы, всегда на связи. Конечно, проблемы в районе есть, но взаимодействие у нас налажено на хорошем уровне, так что и дальше будем так работать, — сказал Андрей Шабалин, заместитель главы Рыбинского района, победителя в номинации «Лучшее муниципальное образование».

- Хочу поблагодарить „Красноярскэнергосбыт“ за то, что мы попали список надежных партнеров, это дорогого стоит. Нас связывает давнее и плодотворное сотрудничество, так как Центр спортивной подготовки проводит все соревнования, все спортивные фестивали, праздники. Поэтому для нас очень важно стабильное электроснабжение на всех наших событиях, и оно у нас есть, — рассказала Светлана Ходюш, директор Центра спортивной подготовки Красноярского края.

Победители конкурса «Надежный партнер» получают VIP-условия на обслуживание в энергосбытовой компании. А при формировании благотворительной программы ПАО «Красноярскэнергосбыт» статус «Надежного партнера» становится решающим фактором для бюджетных организаций, медицинских, образовательных, спортивных учреждений. Заявки от победителей конкурса являются приоритетными при отборе благополучателей.

Наша справка

Полный перечень победителей можно посмотреть на сайте конкурса «Надежный партнер» nadezhniyparther.tilda.ws.