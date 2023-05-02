Богучанским школьникам показали, как производят «зеленый» алюминий

Фото: Тарас ГАЛИМСКИЙ

Группа девятиклассников богучанской школы №1 впервые побывала на заводе. Для них приготовили презентацию с кратким рассказом о главных характеристиках предприятия, его вкладе в развитие социальной инфраструктуры поселка Таежный, а также о перспективах работы на производстве для молодых сотрудников.

Фото: Тарас ГАЛИМСКИЙ

«Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше перспективных молодых ребят Богучанского района связывали свою жизнь и карьеру с нашим современным предприятием», – отметил Станислав Кастаев, директор по персоналу завода.

Панорама Таежного. Фото: ФИЛИНИН Сергей

Экскурсантов повели в цех серии электролиза, где познакомили с современными технологиями производства крылатого металла, объяснили, что продукцию предприятия называют «зеленый» алюминий за то, что он имеет низкий углеродный след.

«Впечатлили масштабы производства, экологичность, отзывчивость сотрудников завода», - рассказал Даниил Спиваков, девятиклассник из Богучан.

В литейном отделении гостям рассказали о работе миксера и линии литья. Особый интерес гостей вызвал процесс формирования слитков и упаковка автоматом.

Фото: Тарас ГАЛИМСКИЙ

«Удивило то, как мало людей работает в цехах. Всю работу выполняют машины, в основном», - отметила классный руководитель школьников Оксана Мутовина.

Задача автоматизации производства и повышения экологической безопасности алюминиевых заводов была названа приоритетной и самой важной при основании РУСАЛа Олегом Дерипаска. И сегодня ребята, побывав в цехах БоАЗа, убедились, что новые технологии позволяют выпускать качественную продукцию с минимальной нагрузкой на окружающую среду.

Фото: Тарас ГАЛИМСКИЙ

Завершилась экскурсия визитом в столовую предприятия, где юные богучанцы смогли по достоинству оценить кулинарное мастерство заводских поваров.