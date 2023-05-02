В Красноярске 1 мая завершилось праздничным фейерверком

Посмотреть фейерверк можно было с разных точек города Фото: Мария ЛЕНЦ

Праздничный день 1 мая в Красноярске завершился красочным фейерверком. На пиротехническое шоу собрались посмотреть тысячи людей. Город, после завершения, встал в традиционные пробки.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцы встретили салют аплодисментами и восторженными возгласами. Начался фейерверк в 22:00 и длился около 10 минут.

Красочные залпы видны были со многих точек города, но больше всего людей собралось на Площади Мира. Как рассказывают горожане, из других мест было видно, конечно, не так, как вблизи, но шикарный вид на ночной город добавил эффекта.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцы отмечают, что запуск салюта был на высоте, качество залпов порадовало жителей города - «картинка была что надо».

После завершения горожане долго аплодировали и кричали «Ура!».