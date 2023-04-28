«Региональный центр энергосбережения» дает консультации в территориях края

В Минусинске обсудили вопросы энергоэффективности. Фото: Региональный центр энергоснабжения

Напомним, что «Региональный центр энергосбережения» создан в этом году в структуре Краевого государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Краевой центр подготовки кадров строительства, ЖКХ и энергетики», подведомственного министерству промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. Главные задачи центра - информационное обеспечение на территории Красноярского края мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

В рамках встреч, которые прошли в Минусинске, сотрудники «Регионального центра энергосбережения» вместе с представителями муниципального образования и подведомственными учреждениям бюджетной сферы обсудили вопросы энергоэффективности в территории.

Важный аспект в работе по повышению энергетической эффективности – наличие на местах собственных программ энергосбережения, отслеживание этапов их реализации, своевременное внесение корректировок. Только ориентируясь на достижение плановых показателей эффективности и реализуя шаг за шагом намеченные мероприятия можно добиться ощутимых результатов для каждого учреждения в отдельности, для муниципального образования, для всей территории края. В совокупности все эти меры помогают и экологию улучшить, и бюджетные деньги сэкономить.

Потому, определение целевого уровня снижения муниципальными учреждениями суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды – один из ключевых вопросов, который обсуждался на встречах в Минусинске.

2. Встречи в территориях помогают лучше узнать ситуацию на местах. Фото: Региональный центр энергоснабжения Фото: другой источник.

Во время выездных мероприятий сотрудники «Регионального центра энергосбережения» также ответили на вопросы по заключению и реализации энергосервисных контрактов, рассказали о требованиях законодательства в области энергосбережения в жилищном фонде. Отдельно рассматривали вопрос заключения энергосервисного контракта на уличное освещение в городе Минусинск с Муниципальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства» администрации города Минусинска.

Особое внимание было уделено важности сдачи деклараций в государственную информационную систему ГИС «Энергоэффективность».

Как рассказал «Комсомольской правде» Алексей Федоров, руководитель «Регионального центра энергосбережения», такие встречи очень полезны и для территориальных образований, и для сотрудников центра – они помогают лучше узнать ситуацию на местах, чтобы максимально эффективно помогать участникам процесса в реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.