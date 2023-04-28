Участниками акции «Диктант Победы» стали более 13 тысяч жителей Красноярского края. Фото: krasnoyarsk.er.ru

Что такое Диктант Победы, в чем его символичность и значимость? В том, что он посвящен не только проверке уровня знаний военной истории нашей страны. Главная цель Диктанта Победы – их единство. Это показатель уважения к своей истории и историческим корням всех народов России.

«Единая Россия» в пятый раз провела Международную патриотическую акцию «Диктант Победы». Впервые Всероссийскую историческую акцию на тему событий Великой Отечественной войны провели 7 мая 2019 года. Тогда в ней приняли участие более 150 тысяч человек в возрасте от 9 до 90 лет – в 24 странах. И тогда же было принято решение сделать это мероприятие ежегодным.

В Красноярском крае в нынешнем году в «Диктанте Победы» приняли участие более 13 тысяч жителей. Были задействованы 425 площадок. В том числе и на самых отдаленных территориях – на Таймыре и в Эвенкии.

Участники диктанта в Мемориале Победы. Фото: krasnoyarsk.er.ru

Свои двери для участников распахнули музеи, школы и вузы, Дворцы культуры и библиотеки, молодежные центры. Также писали диктант в военных частях, военкоматах, отделениях Росгвардии. Был еще один вариант – на онлайн-платформе. Участникам за 45 минут нужно было выполнить 25 заданий, 20 – на общую военно-историческую тему и 5 – на региональную тематику. В этом году в Диктант вошли вопросы о Нюрнбергском процессе. Основными темами стали победа Красной армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда.

Связь поколений: за спиной ребенка стеной стоят защитники. Фото: krasnoyarsk.er.ru

Депутат Государственной Думы РФ Виктор Зубарев обратил внимание, что количество участников акции растет с каждым годом. Причины более чем понятны:

– Эта акция имеет огромное значение и для старшего поколения, и для молодежи. Благодаря ей мы помним подвиг наших предков, гордимся им. С каждым годом вопросы диктанта все сложнее, но так и должно быть, поэтому мы готовимся к этой акции, изучаем дополнительные источники, литературу, все возможности для этого есть. Каждый год к акции присоединяется все больше образовательных учреждений края. Диктант пишут в школах, техникумах, высших учебных заведениях.

Патриотизм - это идеология молодых. Фото: krasnoyarsk.er.ru

- Главная наша задача – сохранение памяти. Мы должны воспитывать подрастающее поколение и передавать им память о самой жестокой войне человечества. Патриотизм нельзя насаждать, мы должны своим примером показывать, что значит День Победы для нас, какой ценой дался этот праздник нашему народу. Ходить на парады, поздравлять ветеранов, учить историю, читать вместе книги о войне – только так мы сможем выполнить свою задачу, - рассказала председатель комитета по образованию и культуре Законодательного собрания Красноярского края Вера Оськина. Отметим, что она не пропустила ни одного диктанта.

Модератор площадки в электропоезде - Дмитрий Скрипкин. Фото: krasnoyarsk.er.ru

А вот мнение Максима Сиротинина, для которого Великая Отечественная война – это не просто страницы из учебника. Это – история и личная трагедия его семьи. Его дедушка Дмитрий Иванович Сиротинин погиб на фронте в 1942 году:

- Для меня важно быть здесь. Вклад в победу внес и мой дед. Несмотря на то, что я его не видел, я очень горжусь им, он – герой нашей семьи. Он прошел боевой путь в составе III Гвардейской стрелковой дивизии, которая разгромила 3-ю Румынскую армию и несколько немецких дивизий.

Интересно, что одной из уникальных площадок «Диктанта Победы» стал вагон электропоезда Красноярск – Дивногорск. Модератором стал Дмитрий Скрипкин – машинист Красноярской железной дороги.

Пассажиры электропоезда с удовольствием приняли участие в акции. Фото: krasnoyarsk.er.ru

-В крупных городах, таких, как Москва, Свердловск, Саратов, Новосибирск, «Диктант Победы» проводится на вокзалах. А мы решили задействовать для этого вагон действующего электропоезда. Пассажирам-участникам было сложно не отвлекаться, потому что маршрут вдоль Енисея очень красивый. Но они справились.

А вообще поезд – это символично:

- Железная дорога внесла огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Именно по ней доставляли на фронт боеприпасы, продовольствие, технику. Были и военно-санитарные поезда, которые подходили вплотную к линии фронта и забирали раненых, - рассказал красноярский экоактивист, участник предварительного голосования «Единой России» Артем Речицкий.