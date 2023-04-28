В Красноярском крае директор отделения банка «Открытие» похитила более 75 миллионов рублей вкладчиков

В Красноярском крае директор отделения банка похитила более 75 миллионов рублей вкладчиков Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае директора одного из отделений банка «Открытие» подозревают в хищении 75 млн рублей вкладчиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ. В каком именно городе это произошло не сообщается.

В ведомстве сообщают, что в течение нескольких лет женщина выводила деньги вкладчиков, которые тратила на себя. В общей сложности получилось более 75 миллионов. Сейчас выясняется сколько физических и юридических лиц пострадало.

По материалам ФСБ полицейские завели уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Ей грозит до 10 лет колонии.

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