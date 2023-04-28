Таёжный готовится к «Зелёной волне»

Фото: БоАЗ, архив

Организатором «Зеленой волны» является Центр социальных программ РУСАЛа, созданный по инициативе основателя компании Олега Дерипаски в 2004 году для отбора, поддержки и тиражирования наиболее эффективных социальных инициатив.

В этом году акция пройдет в седьмой раз и охватит уже 18 городов страны. Всего планируется высадить 2000 саженцев кустарников и декоративных многолетних растений.

В Таёжном акции по озеленению проводят активисты БоАЗа, к которым с радостью присоединяются волонтёры поселка. В прошлом году ими было высажено 50 яблонь в новом парке культуры и отдыха «Мечта». Как отметил генеральный директор БоАЗа Андрей Картавцев, площадкой для озеленения «Мечту» выбрали не случайно. Уже в июле парк официально открыли для посещения широкой публике, и молодые яблоньки, безусловно, стали дополнительным украшением прогулочных дорожек и современных детских площадок, включая скейт-парк.

В этом году 75 саженцев из красноярского питомника – вязы, сирень, клен, яблони и пузыреплодник – решено распределить по нескольким площадкам. Предварительно посадки планируются на территории у ДК, таёжнинской школы №20, а также в парке «Мечта». Акция «Зелёная волна» в Таёжном состоится 27 мая.

Фото: БоАЗ, архив

Глава Таёжнинского сельсовета Сергей Муссобиров выразил благодарность организаторам акции, в рамках которой в посёлке за последние два года высажено более 120 саженцев.