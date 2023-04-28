Красноярский фотограф показал худший микрорайон города с новостройками

Фото: dzen.ru/filinin_krsk

Фотограф Сергей Филинин показал худший, по его мнению, микрорайон новостроек в Красноярске. Пожаловался на хаотичную застройку, долгострои, мусор и транспортную доступность.

Фото: dzen.ru/filinin_krsk

Речь идет о микрорайоне «ЛДК», который находится за Пашенным, в конце Судостроительной в Свердловском районе. Первой претензией фотографа к району стала транспортная доступность:

- Приехать сюда можно по единственной улице Судостроительной через Пашенный и Белые росы. В часы пик все выезды стоят, две узкие дороги из двух полос не были рассчитаны на десятки тысяч жителей 25-этажек.

Также фотограф пожаловался на количество долгостроев – 7-8 лет назад здесь практически до самых крыш возвели несколько домов. Но из-за банкротства застройщиков стройка остановилась. Сейчас по ним лазают дети и вандалы. Однако часть из этих зданий начали достраивать, в частности ЖК «Енисей», сдать его обещают уже в 3 квартале.

С пешей инфраструктурой, по мнению Филинина, тоже не очень хорошо. Большая часть района находится в промзоне, везде бетонные блоки и заборы, а на фоне всего – железнодорожные пути. Так как с тротуарами тоже проблемы, выходит следующий недостаток – грязь.

Кроме того, в микрорайоне множество бесхозных пустырей, которые местные жители, используются в качестве свалки. Хватает здесь и бездомных собак.

Фото: dzen.ru/filinin_krsk

Филинин сделал вывод, что для такого необжитого района цены на жилье здесь завышены:

- Подумайте хорошо, стоят ли сэкономленные 300-500 тысяч того, что вы будете каждый день ездить до дома по разбитой дороге или ходить пешком по грязи, а ваш ребенок будет играть во дворе с бездомными собаками и лазить по заброшенным стройкам.