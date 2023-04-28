У Красноярска должно быть своё положение о молодёжной политике

Фото: Красноярский Горсовет

13 сентября 2022 года на сессии Красноярского городского Совета депутаты решили, что существующий документ уже давно неактуален и не соответствует современным реалиям, необходимо разработать новое Положение, которое будет опираться на федеральное законодательство и учитывать особенности города Красноярска.

Учитывая, что Положение станет рамочным документом, определяющим общие направления и суть молодежной политики в Красноярске, руководитель главного управления молодёжной политики и туризма администрации города Арина Матвеева представила депутатам предложение разработать некую концепцию развития молодёжной политики в городе, которая бы отражала конкретную работу в сфере молодежной политики. Члены профильной комиссии горсовета поддержали эту идею. В результате в Красноярске в ближайшее время будут утверждены и новое положение, и концепция, в которых будут учтены потребности молодёжи, национальные традиции, актуальные задачи государства, а также региональные и местные особенности.

«Изначально документ о молодёжной политике готовил ещё Алексей Михайлович Клешко, будучи депутатом городского Совета. Мы очень долго работали именно по этому положению. На сегодняшний день существует документ федерального масштаба. Однако у депутатов принципиальная позиция – у миллионного города должно быть своё положение о молодёжной политике. Думаю, появление нового документа своевременно», – отметила председатель комиссии по социальному развитию Марина Малышева.

В преддверии обсуждения проекта Положения на сессии горсовета документ рассмотрен 26 апреля на заседании комиссии по социальному развитию. Проект включает положения, отражающие не только новые тенденции, он сохраняет мероприятия и процессы, которые стали традиционными для красноярцев. Депутаты считают важным и акцент на патриотическом воспитании.

«Патриотизм – является основой для формирования гражданской позиции и любви к своей стране. Его воспитание начинается в семье и продолжается в школе и других учреждениях, – уверен депутат Игорь Сорокин. – Важно, чтобы молодежь понимала значение патриотизма и его роли в жизни общества. Именно поэтому необходимо формировать у них гражданскую позицию, уважение к национальным символам и традициям, а также готовность защищать свою страну».

В новом Положении о молодёжной политике будут также отражены такие направления работы, как содействие занятости молодёжи, поддержка общественных инициатив, создание молодёжных совещательных органов при органах местного самоуправления и многое другое.

После принятия Положения горсоветом администрации Красноярска необходимо будет разработать конкретизирующий требования Положения документ – Концепцию. Депутаты горсовета обязательно примут участие в обсуждении проекта Концепции с привлечением членов Молодёжного собрания при горсовете.