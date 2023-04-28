«Благодаря этому турниру о Дудинке узнали во всём мире»: как прошел седьмой Nornickel Curling Cup 2023

В Дудинке прошел седьмой Nornickel Curling Cup 2023. Фото пресс-службы турнира

26 апреля в Дудинке отгремело закрытие уже традиционного турнира по керлингу Nornickel Curling Cup. Как всегда, событие прошло красиво, с размахом и мощной спортивной интригой. На льду арены «Таймыр» выступали именитые керлингисты России и не только. Как прошла борьба за медали, чем запомнился турнир в этот раз и почему же он так дорог как спортсменам, так и зрителям?

Сверхинтригующая игра

Седьмой Nornickel Curling Cup проходил в дисциплине дабл-микст – смешанные пары. За Арктический кубок-2023 боролись дуэты в составе спортсменов из Сербии, Казахстана и Беларуси. Россию представляли сразу несколько команд, в том числе чемпионы мира Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. В 2016 году эта знаменитая пара выиграла чемпионат мира в дабл-миксте, а затем вместе со спортсменами Даниилом Горячевым и Марией Дуюновой завоевала золото чемпионата мира среди смешанных команд. Повторить их достижения ни в этих, ни в других дисциплинах керлинга другим российским спортсменам пока не удавалось.

Открытие турнира каждый год - красочное событие. Фото пресс-службы турнира

Надо ли еще что-то говорить об уровне турнира в Дудинке, если на него приезжают такие звезды спорта? При этом Анастасия Брызгалова на Nornickel Curling Cup далеко не в первый раз. Она уже выступала на этих соревнованиях в 2018 и 2019 годах.

- Я люблю сюда приезжать, мне очень нравится этот турнир, и подобных в мире больше нет – он такой единственный! – поделилась Анастасия.

Также в этом году на турнире выступали Галина Арсенькина и Александр Ерёмин, Елизавета Трухина и Николай Лысаков, Кира Езех и Олег Красиков, Алина Ковалёва и Алексей Тимофеев (который, к слову, приехал в Дудинку спустя всего день после того, как привел свою мужскую команду к победе на чемпионате России), красноярцы Анна Самойлик и Владимир Морозов и другие не менее сильные керлингисты.

С самого начала эксперты называли соревнования сверхинтригующими. Во-первых, ни одной команде не удалось пройти групповой этап без поражений, а, во-вторых, сразу три команды в двух группах одержали по три победы. В итоге определять полуфиналистов пришлось с помощью Draw Shot Challenge – постановочных бросков камня. Еще более захватывающими оказались полуфинальные и финальные игры.

Турнир в Дудинке - это не только керлинг... Фото пресс-службы турнира

Борьба сильнейших

По итогам первых этапов победителями группы А стали Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий, которые в полуфинале встретились с Алиной Ковалёвой и Алексеем Тимофеевым. Эту игру спортивные эксперты и журналисты назвали лучшей и одной из самых напряженных на турнире. Разрыв в итоговом счете оказался незначительный – 5 очков у Брызгаловой и Крушельницкого против 7 очков у Ковалевой и Тимофеева.

В группе В первенствовали Галина Арсенькина и Александр Ерёмин, их соперниками стали иркутские спортсмены Елизавета Трухина и Александр Лысаков. Не менее любопытная партия и неожиданный исход: Трухина и Лысаков сумели обыграть более опытных Арсенькину и Еремина со счетом 6:4.

- Во время этой игры мы в первых двух эндах (временные промежутки в керлинге – прим. ред.) сразу взяли преимущество со счетом 4:0 и остальное количество времени пытались удерживать этот счет. У нас это получилось, хоть и было сложно, - рассказал сразу после игры Николай Лысаков.

А далее следовала борьба за медали. В партии за третье место встретились Брызгалова и Крушельницкий с Арсенькиной и Ерёминым. Итоговый счет – 6:3, победа и «бронза» соревнований – за Анастасией и Александром. Кстати, совместно чемпионы мира не играли уже 5 лет, и Nornickel Curling Cup стал первым турниром, где пара вновь показала себя и сделала это очень достойно.

Алина Ковалева и Алексей Тимофеев. Фото пресс-службы турнира

И вот, наконец, главное – игра за первое место и Арктический кубок! Здесь соперники сначала шли на равных. Но довольно быстро Алина Ковалёва и Алексей Тимофеев обошли Елизавету Трухину и Александра Лысакова. Иркутяне хоть и не сдавались, но так и не смогли перехватить инициативу. Итог главной финальной партии – 7:9 в пользу Алины и Алексея. Именно они и стали лучшими на Nornickel Curling Cup 2023! Что интересно, оба спортсмена уже много раз выступали на турнире в Дудинке, как в миксте, так и в составах команд, однако эта победа первая для каждого из них.

- Впервые за четыре года я взял здесь призовое место и очень этому рад! В финале соперники отыгрывались, но мы знали, что можем отдать два-три камня. Последний энд точно был без нервов. Главное было сделать броски и оставить зону. Всё так и получилось, - прокомментировал Алексей Тимофеев.

Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. Фото пресс-службы турнира

В финале мы сразу создали небольшое преимущество, и надо было спокойно сделать своё дело. Турнир, как всегда, был очень интересным. Открытие получилось фантастическим. Каждый раз думаешь, что ещё больше-то можно сделать, а приезжаешь и видишь ещё более масштабные события. В такую атмосферу всегда здорово возвращаться, - отметила Алина Ковалёва.

Больше спорта – больше праздника!

Так почему же керлинг в Дудинке так полюбился всем, кто хоть раз бывал на этом удивительном турнире? В чем притягательная сила этого удаленного северного города, где еще несколько лет назад и представить нельзя было событий такого масштаба и уровня? Ответов, на самом деле, много. Это и уютная атмосфера компактной, но очень гостеприимной арены «Таймыр». И сам Север с его уникальной и красивой природой. И местные жители, которые за эти годы по-настоящему полюбили керлинг и стали большими ценителями этого вида спорта. Но, пожалуй, главное – это та любовь, и те старания, с которыми из года в год организовывается Nornickel Curling Cup.

Турнир в Дудинке – не просто рядовое спортивное событие, это настоящий праздник. Обязательный его элемент – красочные церемонии открытия и закрытия, яркое шоу и насыщенная развлекательная программа. В этом году гостей и участников соревнований в качестве ведущей приветствовала актриса Алла Михеева, для зрителей выступали сильнейшие танцевальные команды и популярная группа «Банд’Эрос». На церемонии открытия также зажгли огонь турнира, который стал символом честной спортивной борьбы. В его эстафете участвовали приглашенные гости: олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, легенда биатлона Антон Шипулин, призер чемпионата мира по биатлону Матвей Елисеев и именитый фигурист Иван Букин.

В керлинге главное - расчет траектории. Фото пресс-службы турнира

- Керлинг в Дудинке – это уже большая история, в том числе история приезда сюда международных команд. Это уровень. И во многом благодаря этому турниру о Дудинке узнали во всём мире, - считает звездный режиссер церемоний Nornickel Curling Cup Илья Авербух.

Одна из особенно полюбившихся традиций турнира – мастер-классы известных представителей различных видов спорта. В этот раз жители Дудинки познакомились и пообщались с российским лыжником Александром Легковым и побывали на мастер-классах у биатлонистов Антона Шипулина и Матвея Елисеева. Без любительских занятий по керлингу, конечно же, то тоже не обошлось.

Еще одна важная составляющая этого турнира – детские соревнования Junior Nornickel Curling Cup, которые традиционно проходят перед стартом основных состязаний. В 2023 году они объединили шесть команд из Кузбасса, Красноярска, Норильска и Таймыра. Для ребят это серьезный уровень и большой шаг на пути к профессиональному спорту.

Турниру – быть!

Секрет такого размаха турнира и, как следствие, его большой популярности еще и в наличии надежного партнера в лице компании «Норникель». Собственно, ледовая арена «Таймыр», где уже вот как семь лет проходят соревнования, тоже была построена при поддержке компании.

- Поддержка спорта на самых разных уровнях исторически была приоритетом для компании. И этот турнир по керлингу – лишь один пример, у нас есть и ряд других проектов. Но именно здесь всё особенно сошлось: природа, погода, заинтересованность местных жителей. Мы очень рады, что жители Дудинки могут видеть международные соревнования такого уровня и сами заниматься этим видом спортом, - подчеркнул вице-президент по работе с инвесторами и устойчивому развитию «Норникеля» Владимир Жуков.

А когда опыт проведения турнира столь успешен, и сами соревнования так сильно привлекательны абсолютно для всех, то разве имеет смысл останавливаться? Поэтому надеемся, что история Nornickel Curling Cup будет только продолжаться и вовлекать всё больше любителей, профессионалов и чемпионов керлинга!