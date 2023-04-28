В Красноярске на первомайских выходных ожидается переменчивая погода Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на грядущих праздничных выходных ожидается переменчивая погода. Синоптики Гидрометцентра составили прогноз погоды на на первомайские выходные в Красноярске 29 апреля-1 мая 2023.

Так, в субботу ожидается потепление до +16 градусов днем. Будет местами солнечно, местами пройдет небольшой дождь. Средняя сила ветра – около 3 метров в секунду, но возможны порывы до 12 м/с. Ночью похолодает до +6 градусов.

В воскресенье днем синоптики прогнозируют переменную облачность, но без осадков. Дневная температура составит около +10 градусов, ночью – не выше +1. Сильного ветра не будет.

В День весны и труда-2023 1 мая в Красноярске похолодает до +5 градусов днем. День ожидается хмурым и дождливым. Сила ветра составит 4-10 метров в секунду. Ночью температура понизится до 0.