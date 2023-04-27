В Красноярске прошла конференция «Превращая вызовы в возможности»

Руководители подразделений Эн+ собрались в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

Более двухсот руководителей из энергетического и металлургического направлений бизнеса, входящих в структуру Эн+, собрались в столице края, чтобы обсудить стратегию развития компании.

Руководители подразделений — директора предприятий, руководители направлений, топ-менеджмент и молодые лидеры — собрались в Красноярске на конференцию «Превращая вызовы в возможности», которую организовала Эн+. Ключевая тема обсуждения – новая стратегия промышленного гиганта в эпоху перемен.

В первый же день гостям показали объекты компании, расположенные в Красноярске и в Дивногорске. Конечно же, Красноярскую ГЭС, завод по производству колесных дисков СКАД, КрАЗ, КраМЗ. Участники смогли увидеть и комплекс «Адмирал», где готовится к открытию бизнес-центр для части подразделений металлургического сегмента компании — РУСАЛа. Напомним, что компанией было принято решение переместить руководство из Москвы в Красноярск и для переезжающих в наш город сотрудников готовятся квартиры.

Еще два дня участники конференции посвятили обсуждению важных тем: какие изменения претерпел бизнес компании за последний год, с какими сложностями удалось справиться, какими наработанными в прежние годы преимуществами удалось в полной мере воспользоваться, а в чем управленцы видят точки роста.

Перед участниками конференции «Превращая вызовы в возможности» выступил руководитель энергобизнеса Ен+ Михаил Хардиков.

Как отметили по итогам конференции в Эн+, такие форумы — лишнее подтверждение тому, что компания и менеджмент готовы развиваться, все инструменты и возможности для реализации намеченных стратегических планов есть. Среди стратегических векторов развития компании, основанной Олегом Дерипаской - воспитание новых лидеров, цифровизация процессов с использованием облачных технологий и искусственного интеллекта, автоматизированный контроль, превентивное управление рисками, принятие мер для стабилизации валютных расчетов и многое другое.

Что касается отраслевых приоритетов, то для алюмининиевого направления - продолжение модернизации предприятий с учетом зеленой повестки и выпуск экологически чистой продукции, а также расширение рынка сбыта, в том числе за счет новых дружественных рынков.

В энергетическом направлении компания продолжит развитие энергетики Сибири с учетом ориентира на Восток, планируется строительство новых мощностей в форме гидро- и теплоэектростанций, будут внедряться новые современные модели управления пиковой нагрузкой, а также спросом в энергетике сибирских регионов.