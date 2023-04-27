Газету «Ударник пятилетки» Назаровского района от 17 апреля 1945 года читает Василий Нелюбин, заместитель губернатора Красноярского края.

Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края и Медиагруппа «Комсомольская правда» представляют мультимедийный проект, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - «Страницы нашей Победы».

Вместе читателями и радиослушателями листаем архивные выпуски краевых газет за 1941-1945 гг. Каждая страница – частичка нашей истории. За каждой газетной строчкой - судьбы жителей Красноярского края в тяжелые военные годы.

Чтобы знать, чтобы помнить о тех, кто каждый день на фронте и в тылу приближали нашу Великую Победу!

О создании районного фонда помощи детскому дому

Обращение коллектива работников Назаровского завода сгущенного молока ко всем рабочим, работницам, инженерно-техническим работникам предприятий, учреждений, МТС, колхозникам и колхозницам Назаровского района.

Дорогие товарищи!

Героическая Красная Армия насмерть разит врага в его собственном логове - фашистской Германии. Орудийные салюты ровной Москвы каждодневно разносятся по всему миру, вызывая радость и восхищение трудящихся нашей страны и всего передового и прогрессивного человечества мира. Скоро победное знамя водрузится над Берлином.

В эти исторические дни решающей борьбы с ненавистным врагом, мы, работники тыла должны проявить особую заботу о семьях и детях фронтовиков, помня, что «забота о семьях фронтовиков является половиной заботы о всей Красной Армии».

Мы, рабочие, работницы и инженерно-технические работники Назаровского завода консервмолока на своем собрании решили создать районный фонд помощи Сережскому детскому дому и отчисляем в этот фонд двухдневный заработок от всех рабочих, ИТР и служащих - в сумме 4 тысячи рублей. Кроме того, мы решили посеять 0,5 га картофеля и 0,5 га проса своими семенами, собранный урожай вложить в районный фонд помощи детям-сиротам.

Дорогие товарищи! Обращаясь к Вам с предложением о создании районного фонда помощи детскому дому, мы призываем всех рабочих, работниц, инженеров и техников, предприятий, учреждений, совхозов и МТС, агрономов н зоотехников, колхозников н, колхозниц Назаровского района последовать нашему примеру с тем, чтобы районный фонд стал бы серьезным источником в деле материального обеспечении детей славных защитников нашей родины.

Товарищи! Мы уверены, что наш призыв по созданию районного фонда помощи детскому дому встретит поддержку среди всех трудящихся Назаровского района.

Газета «Ударник пятилетки» Назаровского района, 17 апреля 1945 года