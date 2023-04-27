Газету «Ударник пятилетки» Назаровского района от 07 января 1945 года читает Ирина Брежнева, руководитель Агентства печати и массковых коммуникаций Красноярского края.

Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края и Медиагруппа «Комсомольская правда» представляют мультимедийный проект, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - «Страницы нашей Победы».

Вместе читателями и радиослушателями листаем архивные выпуски краевых газет за 1941-1945 гг. Каждая страница – частичка нашей истории. За каждой газетной строчкой - судьбы жителей Красноярского края в тяжелые военные годы.

Чтобы знать, чтобы помнить о тех, кто каждый день на фронте и в тылу приближали нашу Великую Победу!

ЖЕНА ГЕРОЯ-ФРОНТОВИКА

К бригадиру колхоза «Дружный земледелец» Варваре Ярлыковой после тяжелого ранения и лечения в госпитале пришел ее муж-фронтовик Николай Ярлыков. Первыми словами обращения к жене у него был вопрос:

- Чем ты помогала мне на фронте бить врага?

Варваре было чего сказать своему мужу-герою, и она ответила:

- Когда ты был в смертных боях с врагом и над тобой рвались снаряды, жужжали вражеские пули и смерть витала над тобой‚ — я тоже не сидела сложа руки. Я не испугалась трудности и смело стала руководителем бригады. И работала без устали в колхозе. Организовывала колхозников на борьбу за хлеб, чтобы ты и твои товарищи на фронте не были бы голодными. Я первой подписывалась на военный заем, вносила деньги в фонд обороны страны.

И не было случая, чтобы я отставала от передовых.

- Наконец я, как мать, воспитывала наших детей, чтобы они были достойными сынами нашей родины, пламенными ее патриотами, и как жена твоя, терпеливо тебя ожидала.

- Я ни на минуту не забывала о тебе, все мои мысли были с тобою, и чтобы я ни делала, всегда говорила: это чтобы легче было тебе на фронте, чтобы скорее пришла наша победа.

Разве мало у нас таких женщин? Проводив своих мужей, братьев, отцов на фронт, они, женщины, трудилась и трудятся и за фронтовиков, деля здесь, в тылу, трудности военного времени. Это жены, сестры, матери, невесты фронтовиков упорно работают в цехах, выпуская оружие для бойцов,трудятся в колхозах и совхозах, давая хлеб, продукты питания для фронта. И весть на фронте о замечательной работе на предприятии или в колхозе жены, сестры или матери-патриотки вселяет в бойца дух бодрости, вливает в него больше сил в борьбе с ненавистным врагом.

Газета «Ударник пятилетки» Назаровского района, 07 января 1945 года.