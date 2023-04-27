Газету «Знамя Ленина» Большеулуйского района от 1 марта 1945 года читает Василий Нелюбин, заместитель губернатора Красноярского края.

Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края и Медиагруппа «Комсомольская правда» представляют мультимедийный проект, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - «Страницы нашей Победы».

Вместе читателями и радиослушателями листаем архивные выпуски краевых газет за 1941-1945 гг. Каждая страница – частичка нашей истории. За каждой газетной строчкой - судьбы жителей Красноярского края в тяжелые военные годы.

Чтобы знать, чтобы помнить о тех, кто каждый день на фронте и в тылу приближали нашу Великую Победу!

Письмо с фронта

Дорогие земляки! Пишем вам из далекой чужой страны. Мы находимся теперь в Чехословакии, помогаем своим братьям-славянам изгнать немецких мерзавцев с территории Чехословакии. Но далекое расстояние не разъединяет, а наоборот сближает нас: ведь отсюда совсем близко до Берлина, до нашей конечной цели. Гвардейцы-сибиряки, с которыми я теперь бью фашистскую нечисть, как никогда полны решимости окончательно уничтожить врага, посмевшего напасть в 1941 году на нашу Родину.

Дорогие земляки, не за горами наша торжественная встреча. Чем дальше мы продвигаемся на запад, тем ближе нам родимая Сибирь. В этом небольшом письме хочется поговорить о нашей предстоящей встрече. Чем вы порадуете нас, фронтовиков, которые в жестоких боях отстояли ваш труд, вашу свободную жизнь. Мы уверены, что много героического за эти годы совершили наши колхозы.

Но дело скорого разгрома врага требует еще много ваших усилий. Чтобы встретить фронтовиков с гордо поднятой головой, необходимо особенно поработать в 1945 году. До нас доходят радостные вести — решили вы нынче собрать богатый урожай со своих полей. Вот это хорошо. Это будет нам, фронтовикам, по душе. За это мы вас крепко отблагодарим.

Просим о своей работе в борьбе за стопудовый урожай писать почаще, советоваться с нами, делиться трудностями и успехами.

Наш адрес: полевая почта 32182 «Д». Н. И. РЕЗКИН (ранее проживавший в д. Изыкчуль Александровского сельсовета).

Газета «Знамя Ленина» Большеулуйского района, 1 марта 1945 года.