Газету «Красное знамя» Абанского района от15 июля 1943 года читает Ирина Брежнева, руководитель Агентства печати и массковых коммуникаций Красноярского края.

Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края и Медиагруппа «Комсомольская правда» представляют мультимедийный проект, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - «Страницы нашей Победы».

Вместе читателями и радиослушателями листаем архивные выпуски краевых газет за 1941-1945 гг. Каждая страница – частичка нашей истории. За каждой газетной строчкой - судьбы жителей Красноярского края в тяжелые военные годы.

Чтобы знать, чтобы помнить о тех, кто каждый день на фронте и в тылу приближали нашу Великую Победу!

Письмо матери

Дорогая мамаша! Комсомольская организация Н-ского артиллерийского полка выражает Вам искреннюю благодарность за воспитание лучшего сына нашей Родины - Труханова Романа Ивановича.

Комсомолец, ездовой товарищ Труханов, находясь на фронте Отечественной войны советского народа с презренным и коварным врагом - немецким фашизмом, показал себя смелым и мужественным воином.

Ваш сын не раз вывозил пушку на открытую позицию под обстрелом вражеских снарядов и мин. Маневрируя своими лошадьми он вывозил орудие из-под обстрела, этим самым спасал орудие, благодаря чего сотни немецких оккупантов нашли себе могилу на нашей земле. Бесстрашие и мужество — вот характерная черта Вашего сына!

В настоящее время Ваш сын овладевает артиллерийской специальностью и может работать у орудия любым номером.

Комсомольская организация уверена, что комсомолец тов. Труханов будет и впредь беспощадно уничтожать фашистов.

Вы также, дорогая Дарья Моисеевна, будьте уверены, что ваш сын и все мы не покажем врагу спину, будем бить его крепко, уничтожать его живую силу и технику, приблизим час окончательного разгрома немецких войск. С героическими подвигами вернемся домой.

С приветом к вам секретарь бюро ВЛКСМ полка Баляндин.

Газета «Красное знамя» Абанского района, 15 июля 1943 года