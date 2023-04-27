В Красноярске сотрудницы банка спасли 83-летнюю женщину от телефонных мошенников. Фото: МВД

В Красноярске сотрудницы банка спасли 83-летнюю женщину от телефонных мошенников. Историю рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции. Действовали мошенники по классической схеме – позвонили под видом сотрудников правоохранительных органов и сообщили, что якобы со счетов пенсионерки пытаются похитить все сбережения.

Пожилой женщине было что терять, у нее был миллион рублей, поэтому она согласилась снять деньги и перевести их якобы на безопасный счет. И якобы разоблачить негодяев-преступников. Следуя их распоряжениям, женщина пришла в ближайшее отделение Сбербанка и попросила выдать ей все ее деньги. Но тут мошенникам очень крупно не повезло. Потому что бабушку вовремя перехватили бдительные сотрудницы Маргарита Пусь и Ольга Батенкова.

Сначала оператора насторожило поспешное решение вкладчицы, она отказалась снимать со счета деньги. А затем с пожилой клиенткой пообщалась руководитель офиса. Она и рассказала, с кем на самом деле общалась женщина. После она вызвала полицию, чтобы составить заявление.

- В ближайшее время руководство МУ МВД России «Красноярское» наградит работников банка за проявленную активную гражданскую позицию, своевременное содействие органам внутренних дел и участие в противодействии дистанционным мошенничествам, - прокомментировали в пресс-службе полиции.