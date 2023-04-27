Газету «Ирбейская правда» Ирбейского района от 1 мая 1945 года читает Василий Нелюбин, заместитель губернатора Красноярского края.

Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края и Медиагруппа «Комсомольская правда» представляют мультимедийный проект, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - «Страницы нашей Победы».

Вместе читателями и радиослушателями листаем архивные выпуски краевых газет за 1941-1945 гг. Каждая страница – частичка нашей истории. За каждой газетной строчкой - судьбы жителей Красноярского края в тяжелые военные годы.

Чтобы знать, чтобы помнить о тех, кто каждый день на фронте и в тылу приближали нашу Великую Победу!

Письмо в родную редакцию

Гречаков Михаил Николаевич - уроженец Ирбейского района (с. Талое). В 1939-40 годах работал в качестве литературного сотрудника районной газеты Ирбейская правда. Его воспитала комсомольская организация. Теперь он -гвардеец, старший сержант, трижды орденоносец, кавалер ордена Славы первой степени. Сражается с немецко-фашистскими захватчиками и с честью выполняет свой долг перед Родиной. На днях прислал письмо в редакцию:

- Бой шел на подступах к мощному опорному пункту обороны немцев - городу Нейсе. Враг упорно сопротивлялся. На изгибе улицы немцы устроили завал из бревен и кирпича. Через проход завала вышел фашистский танк и огнем поддерживал свою пехоту.

Наш танковый взвод получил приказ сделать обходной маневр с группой автоматчиков в тыл врага, ворваться в расположение боевых порядков немцев и сломать сопротивление.

Четыре советских боевых машины устремились в обход. Мой танк с командиром взвода шел впереди. Подойдя к укрепленной полосе‚ с расстояния 300 метров три орудия наших бронированных машин открыли беглый огонь по Засевшим гитлеровцам. Не снижая скорости, на полном газу мы устремились прямо на завал и траншеи гитлеровцев. Фашистский танк даже не успел развернуть боевой башни в нашу сторону - наш снаряд насквозь прошел его броню и немецкий «Фердинанд» вместе с экипажем был выведен из строя.

В панике гитлеровцы засуетились. Немало их на этот раз ответили за свои злодеяния на советской земле под гусеницами наших танков, а также погибло бесславно от нашего оружия. Оборона противника была сломлена. Наше танковое подразделение и войска вступили в город и завязали уличные бои. К вечеру следующего дня гарнизон города Нейсе был уничтожен.

3а отличное выполнение боевых заданий в боях за этот город я получил шестую правительственную награду - орден Славы II степени.

С приветом к вам, дорогие земляки, водитель-механик «Т-З4», гвардии сержант Гречаков М. Н.

Газета «Ирбейская правда» Ирбейского района, 1 мая 1945 года.