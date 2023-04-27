Газету «Колхозная правда» Даурского района от 20 августа 1942 года читает Ирина Брежнева, руководитель Агентства печати и массковых коммуникаций Красноярского края.

Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края и Медиагруппа «Комсомольская правда» представляют мультимедийный проект, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - «Страницы нашей Победы».

Вместе читателями и радиослушателями листаем архивные выпуски краевых газет за 1941-1945 гг. Каждая страница – частичка нашей истории. За каждой газетной строчкой - судьбы жителей Красноярского края в тяжелые военные годы.

Чтобы знать, чтобы помнить о тех, кто каждый день на фронте и в тылу приближали нашу Великую Победу!

Что ты сделал для помощи фронту?

На днях в районную сберегательную кассу пришел старичок. Это был лесообъезчик Даурского райлесхоза К.Е.Спиридонов.

Подойдя к контролеру, он подал в окно облигации государственных займов.

- Проверить не выиграли ли? - спросила контролер.

- Нет‚ - заявил т. Спиридонов, - совсем сдаю, в фонд обороны. Я взял облигации, чтобы проверить‚ в сберкассе. Иду по улице и читаю на плакате: «Что ты сделал для помощи фронту?» А что ж, думаю, я сделал для фронта, для победы над врагом? Правда, один мой сын на фронте, бьёт немецкую погань, сегодня другого в армию провожаю, но ведь этого мало. Борьба идёт не на жизнь, а на смерть. Тут требуется напряжение всех сил каждым советским человеком. Я инвалид гражданской войны - пенсионер, но продолжаю работать, чтобы своим трудом помогать Родине. Чтобы еще больше помочь фронту, я сдаю свои сбережения - облигации государственных займов в фонд обороны родины.

- У меня есть еще три сына, - говорит далее т. Спиридонов. - И, если потребуется послать их в Красную Армию, буду провожать их с радостью. Я и сам готов в любую минуту стать на защиту Родины и по старой привычке беспощадно бить немецко-фашистских гадов.

Такова сила советского патриотизма, рождаемая лютой ненавистью советских людей к гитлеровским захватчикам.

Газета «Колхозная правда» Даурского района, 20 августа 1942 года