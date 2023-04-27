Газету «Удерейский рабочий» Удерейского района от 27 февраля 1943 года читает Ирина Брежнева, руководитель Агентства печати и массковых коммуникаций Красноярского края.

Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края и Медиагруппа «Комсомольская правда» представляют мультимедийный проект, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - «Страницы нашей Победы».

Вместе читателями и радиослушателями листаем архивные выпуски краевых газет за 1941-1945 гг. Каждая страница – частичка нашей истории. За каждой газетной строчкой - судьбы жителей Красноярского края в тяжелые военные годы.

Чтобы знать, чтобы помнить о тех, кто каждый день на фронте и в тылу приближали нашу Великую Победу!

Школы - фронту

Горячо откликнулись учащиеся Вангашской начальной школы на призыв учащихся Южно-Енисейской школы о сборе средств на постройку танка „Северный школьник“.

Они собрали и внесли в госбанк 170 рублей. Дети фронтовиков Конных Люся, Николенко Володя, Мухумудинова Надя, Спирина Октябрина внесли по 10 рублей каждый. Кулагина Шура - 15 рублей, Дубнкова Катя — 9 рублей.

Внося свои скромные сбережения, маленькие патриоты выразили надежду, что построенный на их средства танк беспощадно будет давить своими гусеницами немецких фашистов, ускорит возвращение с победой их отцов и братьев.

Учительский коллектив Аяхтинской неполной средней школы в составе 9 человек с большим воодушевлением провел сбор средств на строительство танка „Горняк“. Каждый учитель внёс свой месячный оклад, что составило 8050 рублей. Все работники школы так же отчислили трехдневный заработок на организацию помощи славным защитникам героического города Ленина.

Газета «Удерейский рабочий» Удерейского района, 27 февраля 1943 года