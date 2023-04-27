Газету «За большевистский колхоз» Усинского района от 23 июня 1941 года читает Василий Нелюбин, заместитель губернатора Красноярского края.

Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края и Медиагруппа «Комсомольская правда» представляют мультимедийный проект, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - «Страницы нашей Победы».

Вместе читателями и радиослушателями листаем архивные выпуски краевых газет за 1941-1945 гг. Каждая страница – частичка нашей истории. За каждой газетной строчкой - судьбы жителей Красноярского края в тяжелые военные годы.

Чтобы знать, чтобы помнить о тех, кто каждый день на фронте и в тылу приближали нашу Великую Победу!

Письмо от матери сыну — летчику на фронт Грахову М.С.

Милый сын! Славный сокол нашей страны, радио принесло нам известие, что кровожадные шакалы германского фашизма бандитским путем напали наши границы.

Весь наш великий, счастливый советский народ поднялся на защиту своей Родины.

Милый, гордый сокол, крепче бей и уничтожай кровожадных псов фашизма. Бей их так, как бил Александр Невский, Суворов, Кутузов и другие всем известные в мире полководцы.

Мой сын, не забывай, что ты защищаешь колхозные поля, фабрики, заводы. Ты защищаешь право на труд, право на отдых, на образование.

Мы верим в силу нашей страны и знаем, что кровожадный зверь Гитлер, как и немецкий рыцарь, как Наполеон, приобретет могилу на границах нашей священной земли.

До свидания мой сын — гордый сокол страны социализма, не жалей для победы над врагом ни силы, ни жизни, если потребуется отдать ее за Родину, за великого Сталина.

Любящая твоя мать, ГРАХОВА А.

«За большевистский колхоз» Усинского района, 23 июня 1941 года