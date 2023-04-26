Красноярский горсовет инициирует штрафы за ненадлежащее содержание домашних животных

Заместитель Главы города – руководитель департамента городского хозяйства администрации города Красноярска Юрий Савин доложил народным избранникам ситуацию с безнадзорными животными в Красноярске. По оценкам специалистов за последние три года количество бездомных собак в краевом центре сократилось практически вдвое – приблизительно до 5 тысяч особей. При этом эксперты считают, что в таком по размеру городе как Красноярск могут беспроблемно обитать до 3 тысяч таких собак, выполняющих функцию естественных «санитаров», уничтожающих крыс, больных птиц и других представителей фауны, опасных в качестве возможных переносчиков болезней.

Но есть и тревожный симптом: обвально растёт число животных, которых пожизненно содержат в приютах, а значит такими же темпами растут затраты на их содержание. В год из субсидии в 60 млн рублей, которые край выделяет городу на реализацию государственных полномочий по обращению с безнадзорными животными, на содержание около тысячи животных тратится без малого 50 млн и только около 10 млн – на отлов и стерилизацию. А для сокращения популяции необходимы именно отлов и стерилизация.

Причина роста числа обитателей приютов – в отсутствии чётких критериев того, что является «немотивированной агрессией», при проявлении которой собаку после чипирования, вакцинации и стерилизации нельзя выпускать в естественную среду. Депутаты поддержали департамент городского хозяйства, который обратился в краевые Минсельхоз и Минэкологии с просьбой разработать наконец необходимые нормативы, как это уже сделали во многих других регионах страны.

Вторая проблема, которая не позволяет далее сокращать популяцию бездомных собак в городе – безнадзорный выгул домашних животных.

«Я считаю, что в Красноярске работа по удалению бездомных животных с улиц города налажена хорошо,- подчеркнул депутат городского Совета Вячеслав Дюков. – Органам власти сейчас нужно заняться тем, чтобы количество безнадзорных животных не увеличивалось за счет домашних, хозяева которых безответственно относятся к выполнению своих обязанностей - бросают, отказываются от стерилизации, допускают самовыгул и бесконтрольное размножение своих животных».

Также депутаты вновь подняли вопрос установки специальных «отпугивателей» бродячих животных около детских, образовательных и медицинских учреждений. Эти устройства в опытной эксплуатации показали свою эффективность, теперь вопрос – во взаимодействии департамента городского хозяйства и главного управления образования.

Кроме того, ранее на комиссии по бюджету, собственности и экономическому развитию депутаты инициировали увеличение субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения части затрат, связанных с осуществлением деятельности частных приютов для животных по содержанию животных без владельцев с 1 до 5 млн рублей.