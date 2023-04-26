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Спорт26 апреля 2023 3:38

Впервые в истории красноярка стала абсолютной чемпионкой России по фитнес-бикини

Конкурс проходил в Санкт-Петербурге
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Абсолютная чемпионка России по фитнес-бикини Ольга Кобелева. Фото: kraysport.ru

Абсолютная чемпионка России по фитнес-бикини Ольга Кобелева. Фото: kraysport.ru

Жительница Красноярска Ольга Кобелева стала абсолютной чемпионкой России по фитнес-бикини. Об этом сообщает региональное министерство спорта.

За победу в соревновании боролись 1000 спортсменов из 70 регионов РФ. Среди них были чемпионы мира и Европы. Так, Ольга Кобелева завоевала титул абсолютной чемпионки по фитнес-бикини. Это первая подобная награда для Красноярского края.

Олеся Кобелева. Фото: соцсети

Олеся Кобелева. Фото: соцсети

В общей сложности красноярцы выиграли 13 медалей: пять золотых, и по четыре серебряных и бронзовых. Среди 76 команд сборная края заняла третье место в общекомандном зачете.