Впервые в истории красноярка стала абсолютной чемпионкой России по фитнес-бикини

Абсолютная чемпионка России по фитнес-бикини Ольга Кобелева. Фото: kraysport.ru

Жительница Красноярска Ольга Кобелева стала абсолютной чемпионкой России по фитнес-бикини. Об этом сообщает региональное министерство спорта.

За победу в соревновании боролись 1000 спортсменов из 70 регионов РФ. Среди них были чемпионы мира и Европы. Так, Ольга Кобелева завоевала титул абсолютной чемпионки по фитнес-бикини. Это первая подобная награда для Красноярского края.

Олеся Кобелева. Фото: соцсети

В общей сложности красноярцы выиграли 13 медалей: пять золотых, и по четыре серебряных и бронзовых. Среди 76 команд сборная края заняла третье место в общекомандном зачете.