Депутаты Законодательного Собрания утвердили корректировку бюджета Красноярского края

Ключевые цифры весенней корректировки парламентариям представил Владимир Бахарь, министр финансов Красноярского края. Фото: БУРМИСТРОВ Андрей

Традиционная весенняя корректировка краевого бюджета, которую депутаты регионального парламента единогласно утвердили на минувшей неделе, снова побила рекорд – впервые в истории края доходы превысят 340 миллиардов рублей по итогам года, расходы – 406 миллиардов.

Напомним, проект закона о корректировке поступил в парламент в конце марта. После этого цифры доходов и расходов оценивались и обсуждались в рамках отраслевых комитетов. Как отметил в начале сессии председатель Законодательного Собрания края Алексей Додатко, за этот месяц проделана большая командная работа, которая поможет обеспечить дополнительную поддержку целого ряда отраслей.

И вновь на социальную поддержку жителей края направлены значительные суммы. Так, дополнительное финансирование выделено на повышение размеров оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, переселение граждан из аварийного жилья, восстановление прав граждан — участников долевого строительства, обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, обеспечение населения льготными лекарствами, развитие физической культуры и спорта и другие значимые для жителей края направления.

Основные параметры корректировки раскроем более детально вместе с руководителями отраслевых комитетов.

Зарплаты, дороги, ЖКХ

По традиции ключевые цифры весенней корректировки парламентариям представил Владимир Бахарь, министр финансов Красноярского края.

Существенное увеличение доходов бюджета предусмотрено за счет дополнительных безвозмездных поступлений. В 2023 году их общий объем составит 2.7 миллиарда рублей, еще 117 миллионов рублей добавятся в 2024 году и 157 миллионов - в 2025-м.

Всего же в 2023 году усилят финансирование по 22 государственным краевым программам. Наибольший приток средств получит сфера ЖКХ — порядка 5,8 миллиарда рублей.

Существенные средства пойдут на повышение зарплат бюджетников. По поручению губернатора индексация пройдет 1 июля текущего года и составит 6,3% (1,3 миллиарда рублей).

КОНКРЕТНО

Деньги потратят на:

- завершение объектов долгостроя – более 1 млрд руб. (14 зданий);

- жилье для детей-сирот 775 млн руб.;

- сферу образования – 1 647 млн руб. (замена учебников для младшеклассников, достройка и строительство около тридцати детских садов, школ, образовательных центров);

- сферу туризма – 414 млн руб. (обустройство площадки на Николаевской сопке, включая парковку, сервисное обслуживание; благоустройство парка «Юдинская долина», площадки «Манская петля» и т.д.);

- дорожный фонд – 1,4 млрд руб. (на дороги Красноярска, в том числе на ремонт Коммунального моста и улиц на правом берегу);

- содержание дорог и приведение их в нормативное состояние – порядка 600 млн руб.;

- поддержку инновационной деятельности, малого и среднего бизнеса – 556 млн руб.;

- здравоохранение – 2.5 млрд руб. (за счет бюджета края);

- обеспечение льготными лекарствами – 1 млрд руб.

Кроме этого, предусмотрено дополнительное федеральное финансирование на создание комфортной городской среды в малых городах, выплаты в рамках социального контракта.

ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА С УЧЕТОМ КОРРЕКТИРОВКИ:

В общей сложности расходы краевого бюджета в 2023 году увеличиваются за счет собственных средств на 14,8 миллиарда рублей.

*ДОХОДЫ: более 340 миллиардов рублей

*РАСХОДЫ: более 406 миллиардов

Владимир Чащин, председатель комитета по бюджету, государственной собственности и защите прав граждан. Фото: БУРМИСТРОВ Андрей

Обсуждение параметров корректировки резюмировал в рамках сессии председатель комитета по бюджету, государственной собственности и защите прав граждан Владимир Чащин, который отметил:

- Работа над корректировками основного финансового документа велась в режиме постоянного взаимодействия и конструктивного диалога между депутатским корпусом и краевым правительством края. Исполнительная и законодательная власть в равной степени заинтересованы в улучшении качества жизни в Красноярском крае.

Планка, которую необходимо удержать

Комментируя принятые депутатским корпусом новые параметры бюджета, спикер краевого парламента подчеркнул, что в следующем году планируется увеличение минимального размера оплаты труда по всей стране, и нынешняя корректировка позволила по некоторым направлениям уже сегодня учесть будущие изменения.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА:

Алексей Додатко, председатель Законодательного Собрания. Фото: БУРМИСТРОВ Андрей

Алексей Додатко, председатель Законодательного Собрания:

- Основой сегодняшней работы стало обсуждение и принятие корректировки бюджета на текущий год, ядром которой является решение о повышении заработной платы бюджетникам. В крае найдены средства, чтобы планируемое повышение сделать более существенным: повысить на 6,3 % вместо 5,5%, начать выплаты летом, а не в осенний период.

Повышение коснется всех бюджетников, которые получают заработную плату выше минимального размера оплаты труда. Важно, что работа над этим решением шла с учетом планируемого повышения МРОТ на 18% на федеральном уровне. Принимаемые бюджетные решения должны положительно отразиться на других категориях населения, ведь на МРОТ завязаны многие расчеты по бюджетной сфере. Мы должны планировать повышение по всей сети, чтобы сохранить баланс по разным категориям работников.

Подчеркну, что корректировка пошла «в плюс», экономика края справляется с давлением антироссийских санкций, что позволяет усилить решения, связанные с финансированием дорожной отрасли, выделить средства на программу поддержки местных инициатив, в том числе важные проекты по благоустройству, освещению улиц в небольших населенных пунктах. Серьезные средства получит Красноярск на ремонт автодорог. Фактически мы приняли антикризисные меры по поддержке агропромышленного комплекса, в сегодняшней ситуации необходимо сохранить цены на сельхозпродукцию на уровне рентабельности. В корректировке заложены и традиционные социально значимые векторы бюджета — средства на лекарственное обеспечение, ремонты объектов образования и здравоохранения.

Параметры краевого бюджета более 400 миллиардов рублей — очень серьезный уровень, которым могут похвастаться немногие субъекты. Это планка, которую нам необходимо удержать совместно с исполнительной властью.

Быстрая реакция на актуальные вызовы

Более подробно прокомментировать параметры принятой корректировки мы попросили руководителей профильных комитетов парламента. Депутаты отметили: нынешняя корректировка сумела включить в себя не только те изменяющиеся вводные, которые носят системный характер (повышение заработной платы), но и совершенно новые вызовы, с которыми страна и край столкнулись буквально в последнее время и которые также требуют мгновенных решений (субсидии производителям молока).

За два года в крае из ветхого жилья расселят 6800 человек

Алексей Кулеш, председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и вопросам ГО и ЧС. Фото: БУРМИСТРОВ Андрей

Алексей Кулеш, председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и вопросам ГО и ЧС:

- Корректировка бюджета, прежде всего - повышение заработной платы бюджетникам. Это самая значимая часть корректировки, потому что Красноярский край является крупнейшим работодателем, и мы всегда обращаем внимание правительства на уровень заработной платы в бюджетной сфере. Первоначально увеличение планировалось с 1 октября и в меньшем размере, но краевое правительство пошло на значительное увеличение — в 6,3% и с 1 июля нынешнего года. На это в целом выделяется 1,3 миллиарда рублей.

Почти 5,7 миллиарда рублей планируется добавить на улучшение жилищных условий красноярцев. Хотел бы обратить внимание, что существенно бОльшая сумма, чем мы предполагали, выделяется на расселение ветхого и аварийного жилья. В 2023 году по соответствующей программе будет расселено 3 100 человек, а в 2024 году — еще 3 700 человек. В 2024 году мы завершим пятилетнюю программу на год раньше запланированного срока.

Дополнительно выделяются 500 миллионов рублей на сертификаты для детей-сирот: почти 200 человек из категории сирот получат свои квартиры. На строительство жилья для сирот, а это еще около 170 человек в разных районах края, направят 474 миллиона рублей, то есть за 2023-2025 гг. получат жилье в общей сложности 2 884 человека из числа детей-сирот.

Мы продолжаем программу строительства домов на территориях Красноярского края. В 2023 году будут достроены дома в Ачинске, Канске, Ужуре, Балахтинском, Большемуртинском, Емельяновском, Ермаковском, Нижне-Ингашском, Ужурском,Туруханском, Шушенском и Курагинском районах. На это дополнительно выделяется почти 400 миллионов рублей. Это жилье для бюджетников и детей-сирот. Дополнительно 1 миллиард рублей выделят на решение проблем обманутых дольщиков.

Производителей молока поддержат дополнительно

Владислав Зырянов, председатель комитета по делам села и агропромышленной политике. Фото: БУРМИСТРОВ Андрей

Владислав Зырянов, председатель комитета по делам села и агропромышленной политике:

- В агропромышленном комплексе напряженная ситуация с зерном — цены рухнули. Теперь очередь дошла и до молока. Цены на него упали на 2-3 рубля за литр. Приходя в магазин, вы как покупатели этого не замечаете, но это серьезная проблема для производителя. Если государство не вмешается, то крестьяне начнут резать скот. Именно поэтому в корректировке бюджета предусмотрено 400 миллионов рублей на поддержку производителей молока. Надеюсь, что данные меры положительно повлияют на цены.

Плюс на дороги

Егор Васильев, председатель комитета по экономике и налоговой политике. Фото: БУРМИСТРОВ Андрей

Егор Васильев, председатель комитета по экономике и налоговой политике:

- Бюджет растет. Расходная часть впервые превысила 400 миллиардов рублей. В эту корректировку сразу добавили 1,5 миллиарда рублей на увеличение средств Дорожного фонда, 600 миллионов из них — в Красноярск на ремонт дорог. В районы на содержание дорог направляется 800 миллионов рублей — это очень значимая величина. Комитетом долго убеждали правительство, что надо совершать поступательное движение к расширению карты, где достигнуто нормативное состояние дорог. Это требует больше средств, потому что ремонт стоит все дороже, и мы должны каждый год вкладывать все больше. Но Красноярский край может себе это позволить. Транспортная составляющая получила серьезную добавку и новые мероприятия в эту корректировку. Это средства на электробусы и зарядные станции в Красноярске, это 100 миллионов на покупку автобусов в Норильск, где сейчас старый фонд транспорта, впервые выделены средства на спецтехнику для обеспечения безопасности движения.

Достойные условия для детей

Вера Оськина, председатель комитета по образованию и культуре. Фото: БУРМИСТРОВ Андрей

Вера Оськина, председатель комитета по образованию и культуре:

- Самая главная новость — повышение зарплат бюджетникам с 1 июля 2023 года. Она касается, прежде всего, работников образования и культуры. Это первое. Второе - на отрасль образования увеличение составит 1 647 миллионов рублей. Деньги будут выделены на исполнение определенных направлений расходов. Это, например, замена учебников для школьников первых и пятых классов — 500 миллионов рублей. 620 миллионов рублей будут направлены на строительство и капитальный ремонт трех десятков учреждений образования — детских садов, школ и учебных центров. Такие подвижки радуют, дети должны учиться в нормальных условиях.

Что касается профессионального образования, то упор сделан на поддержку материально-технической базы двух учреждений, которые станут центрами подготовки кадров для агропромышленного комплекса — Шушенского сельскохозяйственного колледжа и Уярского сельскохозяйственного техникума. Для этого будут строиться деловой центр в Шушенском и общежитие в Уяре, спортивные комплексы и в Шушенском, и в Уяре. Важно, что заложены средства на мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений образования и культуры, на укрепление материально-технической базы загородных лагерей отдыха. Все, что мы планировали, все, что записали в постановление при обсуждении проекта бюджета на 2023 год и трехлетний плановый период, мы учитываем в корректировке.

Что касается культуры, то на поддержку в этой сфере добавится 1 347 миллионов рублей. Это тоже существенные деньги, но и задачи перед отраслью культуры стоят большие. Основное — это подготовка Минусинска к 200-летию, приведение в порядок шести объектов культурного наследия. Начнется строительство Национального центра имени Виктора Петровича Астафьева в Овсянке. Добавляются средства краеведческому музею на подготовку экспозиции в этот Национальный центр. Кроме того, начнется строительство Международного центра креативных индустрий («Поздеев-центра»). Там же, на Предмостной площади, начнется строительство комплекса зданий Красноярского хореографического училища. Помимо этих крупных объектов достраиваются девять досуговых центров в различных поселениях края. Добавятся средства и на культурные мероприятия, например, на проведение Международного фестиваля этнической музыки и ремесел «МИР Сибири», который в прошлом году собрал в Шушенском около 60 тысяч участников.

К зиме готовимся с весны

Илья Зайцев, председатель комитета по охране здоровья и социальной политике. Фото: БУРМИСТРОВ Андрей

Илья Зайцев, председатель комитета по охране здоровья и социальной политике:

- Среди ключевых моментов корректировки бюджета я отметил бы средства, предусмотренные на выплаты медицинским работникам. С 1 января такая выплата назначена для специалистов, которые работают в первичном звене по ОМС, а теперь такая же мера запущена на территории всего Красноярского края. Выплата охватит более 1300 человек, на эти цели выделено свыше 135 млн рублей. Подчеркну, что выплата медработникам будет назначена с 1 января за весь период и будет продолжена в дальнейшем.

Средства в размере 800 млн рублей предназначены на лекарственное обеспечение. Мы не стали дожидаться осенней корректировки и, обсудив ситуацию с федеральными коллегами, приняли решение заложить эту сумму сейчас, чтобы осенью провести необходимые процедуры по обеспечению лекарствами на 2024 год. Лекарства будут закуплены и для вновь выявленных пациентов с высоко затратными нозологиями, орфанными заболеваниями.

Также в бюджете предусмотрено свыше 1 миллиарда рублей на завершение крупных объектов строительства: родильный дом в Шарыпове, акушерский корпус в Енисейске, поликлиника в Идринском. Это важные для муниципалитетов учреждения, открытия которых с нетерпением ждут жители. Еще один акцент, который наш комитет держит на контроле, - обеспечение устранений предписаний надзорных органов учреждениями здравоохранения и социальной политики, с этой целью разработана дорожная карта до 2025 года.

Весенняя корректировка - не самая большая с точки зрения отрасли. Но она, в соответствие с возможностями, позволила финансово обеспечить наши планы. Все первоочередные потребности здравоохранения и социальной политики закреплены в краевом бюджете, мы уверенно заходим в летний период.

Особое внимание поручениям Президента РФ и губернатора края в части реабилитации участников СВО: 50 миллионов рублей выделено на приобретение оборудования для реабилитации бойцов, планируется завершение работ по ремонту крыши в госпитале ВОВ. Очевидно, что на это учреждение ляжет основная нагрузка по восстановлению героев и возвращению их к обычной жизни.

Уверен, что повышение заработной платы бюджетникам на 6,3% с 1 июля обоснованно, край должен быть уверен, что сможет обеспечить свои обязательства в условиях меняющейся геополитической обстановки.

***

О местных инициативах для людей

Дополнительную поддержку получили еще ряд направлений. В частности, общий объем финансирования подпрограммы местных инициатив, в рамках которой проходит конкурс заявок жителей муниципалитетов на благоустройство улиц и дворов, общественных пространств, памятников и т.п., вырастет на 54 миллиона рублей и в общей сложности составит 304 миллиона.

Всего благодаря программе в этом году будут профинансированы 302 проекта, которые прошли конкурсный отбор. Также дополнительно выделяется 140 миллионов рублей на приобретение специальной уборочной техники для благоустройства населенных пунктов - запросы на такую технику, включая трактора, газонокосилки, поступали из муниципалитетов настолько часто, что решено было отдельно выделить этот вид финансирования. С учетом уже проведенных аукционов на приобретение техники и принятой на сессии поправки в этом году будет приобретено 100 комплектов спецтехники.