Красноярцам рассказали о графике работ поликлиник на майские праздники Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцам рассказали о графике работы медучреждений на грядущие праздники. Как будут работать поликлиники и больницы на майские праздники в Красноярском крае 2023 опубликовали Gornovosti со ссылкой на минздрав.

Напомним, что выходные красноярцев ждут с 29 апреля по 1 мая, а также с 6 по 9 мая. В связи с этим график работы поликлиник несколько изменится:

- 29 апреля, 6 и 8 мая с 8 по 16 часов в поликлиниках будут работать участковый терапевт, хирург, акушер-гинеколог, процедурные и перевязочные кабинеты, регистратура и колл-центр;

- с 8 до 14 часов будут трудиться участковый педиатр, детский и взрослый стоматологи.

Также до 14:00 часов в праздники можно будет также вызвать на дом врача, а 29 апреля, 6 и 8 мая – пройти диспансерзацию. Стационары, скорая помощь и травмпункты будут работать круглосуточно.