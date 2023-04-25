В Красноярском крае подросток пришел в опеку и попросил лишить маму родительских прав Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Лесосибирске 14-летний подросток сам пришел в органы опеки и попросил лишить мать родительских прав. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Красноярском крае Ирина Мирошникова.

Ранее школьник уже уходил из дома в приют. Мать даже писала заявление, чтобы с сыном поработали специалисты, так как ее беспокоило поведение подростка. Однако вскоре юноша попросился домой сам.

После пребывания в приюте отношения с матерью испортились окончательно. Спустя две недели школьник сам пришел в органы опеки, на этот раз его требования звучали более радикально – лишить мать родительских прав. Он рассказал, что родительница постоянно его оскорбляет и унижает, а потому жить с нею невозможно.

Специалисты подали иск с требованием лишить женщину родительских прав. Суд не увидел для этого оснований. На работе и среди знакомых жительница Лесосибирска характеризовалась положительно.

По словам омбудсмена, на самом деле конфликты случались из-за того, что сын не хотел учиться и не помогал по дому. Школьника вернули домой.