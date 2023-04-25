В Красноярске произошло первое в году смертельное ДТП с мотоциклистом

Фото: ГИБДД

24 апреля в Красноярске произошло первое в году ДТП, в котором погиб мотоциклист. Об этом сообщают в ГИБДД.

Трагедия произошла в районе дома №82/1 по улице Калинина. Так, 39-летний водитель «Опеля» не пропустил 33-летнего байкера, въехав в мотоцикл «Мотолэнд».

Фото: ГИБДД

Байкера доставили в больницу, но спасти его не удалось. Он был в мотошлеме, но без защитной экипиовки.

Госавтоинспекторы советуют автомобилистам быть внимательнее, так как с потеплением водители двухколесного транспорта стали чаще появляться на дорогах. Байкерам же напоминают, что мотоцикл – это скоростная и мощная техника, поэтому обязательно нужно надевать шлем и защиту.