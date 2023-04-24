Участники СВО принимают участие в предварительном голосовании «Единой России»

Фото: предоставлено Региональным отделением партии «Единая Россия»

После боевого ранения в зоне СВО, уроженец Красноярского края Игорь Балаболенко уже не смог вернуться на передовую. Военный офицер посвятил свою жизнь защите Родины. Закончил Военно-инженерный институт СФУ, затем служил в ВС РФ. 24 февраля 2022 года в 27-летний артиллерист вместе со своей частью был отправлен в зону СВО.В июле 2022 года во время боевого задания в зоне специальной военной операции он выводил свое подразделение из-под огня противника, получил тяжелое ранение, но остался жив.

Сам Игорь об этом так рассказывает:

- Выполняли мы задачи по предназначению – уничтожение танков, бронетехники противника, фортификационных сооружений. Попал под огонь артиллерии противника, сам вытащил 8 человек своих подчиненных, но я последним выходил, получил ранение осколочное в спину. Проходил лечение в нескольких госпиталях, сначала в Новоайдаре, потом перевели в Луганск, с Луганска в Ростов, с Ростова в Москву. Реабилитация шла в районе полугода.

За особые заслуги перед Отечеством офицер получил Орден «Мужества». По возвращению в родной Красноярск Игорь принял решение передавать свой опыт молодому поколению и стал преподавателем в военном учебном центре Сибирского федерального университета - красноярской «кузнице» высококвалифицированного офицерского состава. К слову, здесь в разные годы учились министр обороны РФ, Герой России, генерал армии С.К.Шойгу, зампредседателя Совета Федерации, Герой России, генерал-полковник Ю.Л.Воробьев, начальник пограничной разведывательной службы ФСБ России, генерал-майор А. В. Рогожкин и многие другие.

Фото: предоставлено Региональным отделением партии «Единая Россия»

Помимо теории и практики преподаватель кафедры наземной артиллерии сухопутных войск Игорь Балаболенко старается делиться со студентами своей особой, житейской мудростью:

- Конечно, это боевой опыт и опыт именно военной жизни. Потому что я, еще будучи лейтенантом, уже стал командиром отдельной батареи. Пытаюсь научить курсантов на своих ошибках, которые, если бы была возможность, я бы не совершил.

Несмотря на молодой возраст, Игорь Балаболенко уверен, что может послужить Отечеству и как народный избранник.На днях он принял решение стать участником предварительного голосования «Единой России». Хочет сосредоточиться на патриотическом воспитании молодежи, а также заниматься вопросами дорожной инфраструктуры.

Как отмечает молодой офицер:

- Военный человек – это дисциплинированный человек, строгий в определенных отношениях, справедливый. Несмотря на мой молодой возраст, я повидал многое, знаю, что такое человеческое обещание. Необходимость усиливать именно патриотизм в молодежи, конечно же, есть, в связи с обстановкой в стране и в целом, в мире. Я считаю, если будет четкое понимание того, что такое «патриот», что такое любовь к своей Родине, будет намного больше добровольцев, и речь не только о защите, а в целом – о неравнодушном отношении к своей Родине, к своему краю и городу.

НАША СПРАВКА

Регистрация участников предварительного голосования «Единой России» продлится до 26 апреля. Как для кандидатов, так и для избирателей открыт портал «Предварительное голосование» https://pg.er.ru/. Все желающие смогут ознакомиться с участниками ПГ и определиться, кто из них достоин стать полноценными кандидатами на выборах в Красноярский горсовет и довыборах в Законодательное собрание. Предварительное голосование состоится с 22 по 28 мая в электронном формате.