В Таежном металлурги с размахом отметили Всемирный День охраны труда

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В честь грядущего праздника активисты Богучанского алюминиевого завода провели ребусню - веселую викторину под названием «Скажи «ДА!» охране труда».

Праздник прошел в просторном актовом зале новой школы №7. На конкурс по разгадыванию затейливых ребусов с зашифрованными терминами по теме металлургии и требований охраны труда, заявилось беспрецедентное число участников. За игровыми столами собрались 16 команд, представляющих различные подразделения завода. Каждая придумала свою символику, название и девиз.

Приветственным словом открыл праздник Андрей Картавцев, генеральный директор БоАЗа, подчеркнувший, что на производстве нет более важной задачи, чем безопасность сотрудников:

«Наша общая цель - согласно стратегии, разработанной Компанией с учетом лучших корпоративных практик - к 2030 снизить частоту производственного травматизма не менее, чем вдвое. Достичь таких показателей мы планируем, прежде всего, за счет повышение культуры безопасности труда среди сотрудников. И в этом нам помогут самые разные инструменты. В том числе, и такие мероприятия, как сегодняшнее».

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В таком формате профессиональный праздник отмечали впервые, отметил начальник отдела охраны труда завода Семен Шичев. Организаторы ребусни постарались - для решения задач требовались не только и не столько знания, сколько логика, а где-то даже житейская смекалка и креативность мышления. За 30 секунд команды должны были отгадать зашифрованные в ребусах термины, а по рисункам вычислить известные пословицы. Формат зашел на «ура» - за столами шли бурные обсуждения и кипели эмоции. Особое веселье вызвало задание, где в одной фотографии объединили две известные личности, и надо было угадать какие именно.

По итогам ребусни команды, набравшие наибольшее число баллов, получили дипломы и памятные призы.