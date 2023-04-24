Каждый удар сердечка мог стать последним: красноярский кардиохирург прооперировал «сложного» трехмесячного малыша

Александр Титов Фото: красноярский кардиоцентр

Красноярский каридиохирург Александр Титов в очередной раз совершил большое чудо – на этот раз для маленького пациента из Иркутска, которому только-только исполнилось три месяца. Как рассказали в федеральном кардиоцентре Красноярска, к ним за помощью обратились коллеги из соседнего региона. Малыш был не транспортабелен, поэтому хирургу пришлось срочно лететь за 1000 километров.

В иркутскую клиническую больницу маленького Артема (имя изменено по закону) доставили в очень тяжелом состоянии. Его самочувствие резко ухудшалось, крошечный «моторчик» не справлялся с нагрузкой. Врачи поставили диагноз «коарктация аорты с гипоплазией дуги». Это означает, что главный сосуд организма, снабжающий все органы и ткани кислородом, сужается. До сужения создается высокое давление кровообращения, а после – низкое. Это сочетание может привести к отказу и повреждению почек, кишечника и других органов. Если вовремя не прооперировать – то исход может быть вплоть до летального…

Состояние малыша не позволяло привезти его в федеральный центр, как того требуют протоколы. Поэтому было принято решение проводить операцию в Иркутске.

В аэропорту кардиохирурга Александра Титова встретил заведующий отделением Евгений Сергеевич Ефанов. Пока врачи ехали в клинику, хирурга ознакомили со всеми особенностями пациента. Титов посмотрел снимки, а как прибыл в больницу – сразу начал готовиться к операции.

По словам врача, медлить было нельзя. Состояние Артема было критическим, организм перестал справляться с пороком.

- Операция заняла около 4 часов, все получилось, ребёнка вывезли в реанимацию, а мне удалось немного передохнуть. На утро, убедившись, что с малышом все в порядке, я полетел обратно, так как в Красноярск нужно было вернуться максимально быстро – в отделении ждали не менее тяжелые пациенты. Дальнейшую ситуацию с ребёнком отслеживали уже по телефону. В Иркутске достаточно сильная команда, больших переживаний по этому поводу не было, - рассказывает красноярский кардиохирург Александр Титов.

Сейчас малыш чувствует себя хорошо. Как рассказали в кардиоцентре, его потихоньку готовят к выписке. Кардиохирург продолжает общаться с родителями и коллегами в телефонном режиме.

Отметим, что ежегодно врачи красноярского кардиоцентра проводят около 500 операций детям по всем направлениям – нарушения ритма сердца, с применением эндоваскулярных технологий, в условиях искусственного кровообращения. Из них от 45 до 60 пациентов – новорожденные с критическими пороками сердца.