Садоводам на заметку: продолжение следует…

Светлана Власова и Петр Суворов

В прошлом году в Красноярском крае начал действовать новый вид государственной поддержки – субсидия на реализацию проектов, которые помогают развитию на территории края садоводства и огородничества, чтобы дачная жизнь была максимально удобной и комфортной во всех смыслах. Этой статьей мы завершаем серию публикаций, в которых рассказывали о работе в рамках грантового соглашения между «Краевым союзом садоводства» и министерством сельского хозяйства и торговли региона.

О том, как работали консультационные площадки и насколько такой формат общения был интересен садоводам, рассказал председатель Союза объединений питомниководов, садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ Красноярского края «Краевой союз садоводства» Петр Суворов.

- Петр Иванович, в трех городах края работали площадки, где эксперты помогали председателям СНТ разбираться в правовых вопросах, рассказывали, как грамотно организовать и вести дела в товариществах. Как вы оцениваете проделанную работу?

- Площадки, организованные союзом садоводства, работали в Красноярске, Ачинске и Минусинске. В течение нескольких месяцев – с ноября по апрель - специалисты делились полезными советами с председателями СНТ, помогали разбираться в тонкостях законодательства, вели просветительскую работу. Конечно же, интерес со стороны садоводов был большой. Тем более что мероприятия начались после двух лет пандемии, когда все общение сводилось только к дистанционному формату. А на наших консультационных площадках мы запустили и практические мероприятия, на которых эксперты от науки и практики объясняли садоводческому активу все положения законодательства, сложившуюся практику взаимоотношений между СНТ и федеральными структурами, взаимоотношений сторон внутри СНТ. Рассмотрели целый комплекс вопросов: приведение в соответствие с законодательством уставов и различных нормативно-правовых актов, изменяющиеся положения налогового законодательства, требования Росреестра. Все это вызвало большой отклик со стороны председателей, бухгалтеров, ревизоров СНТ, садоводческого актива.

- Почему эти темы так интересны садоводам?

- Подобные консультации лекторов Красноярского аграрного университета, всех кто проводил занятия и поддержка со стороны министерства, специалистов из различных госструктур помогают развитию садоводства и огородничества в крае, а самим садоводам дают возможность грамотно организовать жизнь в товариществе. Как правило, кто становится председателем СНТ, членами правления? Это обычные люди, садоводы, которых выбрало собрание. Многие из них никогда к этой миссии профессионально не готовились, не учились. Но им поручили, и они исполняют возложенные на них обязанности. Поэтому наша задача – помочь им. Ведь вопросов в организации жизни любого товарищества масса: вопросы земельных отношений, обеспечение электричеством, обеспечение водой. Сейчас начинается новый полевой сезон, а вместе с ним и пожароопасный период. Вопросы защиты территории товарищества от возможных пожаров также касаются правления СНТ. В крае пока не все товарищества в достаточной степени защищены. Поэтому организовывается работа внутри СНТ, большое внимание уделяет МЧС и министерство сельского хозяйства. И мы вместе с районными союзами садоводства, с председателями СНТ также прорабатываем эти вопросы.

- Консультационный проект завершился. В каком формате продолжится работа с председателями, садоводами, если у них возникнут ситуации, требующие решения?

- Безусловно, с завершением проекта работа краевого союза и районных союза садоводства не остановится. Мы также будем проводить консультирование председателей и членов правления по точечным вопросам, по юридическому, бухгалтерскому и информационному сопровождению. Будем давать рекомендации, оказывать помощь методическую и практическую. В рамках грантовой программы мы выпустили правовой справочник для СНТ, в котором собрали всю необходимую, первостепенную информацию для правлений и председателей. Выпустили 11 методических пособий, которые использовали в качестве раздаточного материала для наших слушателей. Причем эти пособия в электронном виде еще и разослали по районным союзам. У нас вышла книга «Двенадцать месяцев в саду. Заметки бывалого красноярского агронома». Автор – Альбина Ивановна Рещикова. В книге доступно описано, что нужно делать в саду каждый месяц. Подробная инструкция – читай и делай! У нас в союзе создан Совет старейшин, в который входят наши мэтры. Они всю жизнь занимаются продвижением садоводства и огородничества в крае. Именно они будут выступать в качестве наставников и консультантов, давать свои рекомендации, чтобы садоводам эффективнее организовать свою дачную жизнь. Продолжим работать и в агротехническом направлении, ведь садоводов интересуют и вопросы выращивания различных культур. 5 мая во время работы выставки «Сибирская дача» в МВДЦ «Сибирь» Краевой союз садоводства организует круглый стол, в котором примут участие эксперты по растениеводству, обсудим актуальные вопросы и дадим садоводам рекомендации по выращиванию, использованию посадочного материала, по уходу за плодовыми, цветочными и овощными культурами.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Светлана Власова, начальник отдела развития садоводства и огородничества министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края:

- Основной закон, который регулирует отношения, возникающие в связи с ведением гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, - Федеральный закон от 29 июля 2017 года N217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Совсем недавно, 14 апреля, в него были внесены весьма значимые для садоводов изменения. Еще в июле прошлого года закон разрешил использование земель общего назначения, которые в товариществе являются общедолевой собственностью всех правообладателей, для возведения на них некапитальных строений и реализации продукции, выращенной садоводами. Правда, эта поправка вызвала множество вопросов. И вот теперь законодатели пояснили эту норму. Решение о передаче земельных участков или находящихся на них объектов недвижимости, относящихся к имуществу общего пользования, гражданам, организациям в аренду или в безвозмездное пользование, или об установлении сервитута в отношении такого имущества принимается исключительно общим собранием членов СНТ. Важный момент: имущество можно только передать, а не продать. Эти изменения внесены в статью 17 о проведении общего собрания. И теперь в повестку майских общих собраний можно включить такой вопрос, если есть необходимость.

КОНКРЕТНО

4 мая в рамках ежегодной выставки «Сибирская дача», которая пройдет в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19), состоится семинар-совещание садоводческого актива Красноярского края. В мероприятии примут участие руководители СНТ, руководители муниципальных союзов садоводства, представители администраций муниципальных образований, краевого министерства сельского хозяйства, Росреестра.

Свои заявки на участие в семинаре-совещании 4 мая 2023 года председатели СНТ могут направлять на электронный адрес ks2110110@yandex.ru.