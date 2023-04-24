Увезу себя я в тундру: инженер поехал на Крайний север за деньгами, а нашел там свою любовь и… два миллиона подписчиков в придачу

Артур и Оля - популярные блогеры с Крайнего севера. Фото: архив семьи.

Королевское имя (мама назвала в честь героя романа «Овод»), стальные мышцы, голубые глаза… Инженер и бодибилдер из Твери Артур Симанов отправился на Крайний север, как раньше говорили, за длинным рублем. А нашел там свою любовь. Яркая брюнетка Ольга из Дудинки (ненка по национальности) буквально приворожила «принца». Влюбился отчаянно – и в нее, и в местные красоты. Сейчас у них две дочки. А также два миллиона подписчиков и золотая кнопка на YouTube. Артур и Оля стали самыми северными (ну почти) блогерами.

Сладкий сентябрь

Хотел, как лучше, а получилось… еще лучше.

- Я окончил университет четыре года назад. А после предложили разные места, были среди них и «теплые». Подмосковье, например. Но я сознательно выбрал север. Там интересно, да и платят больше.

Так Артур очутился в заполярной Дудинке. Устроился инженером на одно из предприятий, контракт – пять лет. Благо прилетел не зимой, в июле. Повезло, месяцем раньше сошел снег, жарки цветут – красотища! Правда, заедает мошка. Но со временем попривык.

Общительный, юморной, к тому же «на спорте» (занимается бодибилдингом и жимом штанги), в небольшом городке Артур сразу оказался на виду. Завидный жених, женщины таких не пропускают.

Не только инженер, но еще и бодибилдер! Фото: архив семьи.

Да и сам был не промах. Записался в спортзал, чтобы поддерживать форму. Быстро освоился в местных соцсетях. И однажды наткнулся на страницу девушки: Ольга, 21 год, работает в кондитерской. Улыбчивая, симпатичная, он будто бы знал ее давно. Рука потянулась к клавиатуре…

- Он написал, я ответила. Тогда даже не думала о чем-то серьезном. Да, хороший парень, и что? Неделю мы разговаривали онлайн, а потом решили встретиться. Это было в сентябре. Честно? Понравился сразу. Хорошая фигура, веселый, даже слишком. Много шутил. А в какой-то момент сделал подарок. Достал из кармана большущий «Киндер». Это было так трогательно. И почему-то подкупило, запомнилось.

Они вместе уже четвертый год. Фото: архив семьи.

Как в книге Джека Лондона

Она – взрывная, эмоции кипят. Он, наоборот, добродушный, спокойный. Оля и Артур были как две половинки одного целого. Вскоре и представить не могли, как жили друг без друга. Влюбились оба.

- В новогоднюю ночь я сделал Оле предложение. Как раз пробили куранты, и тут я протягиваю ей кольцо с бриллиантиком: «Выходи за меня?». С января 2020-го стали жить вместе. (Хотя кольцо она потом потеряла в отпуске, соскользнуло с пальца, ну ничего). А через полгода поженились.

Это была его первая зима в Дудинке. Для понимания: там они длятся вдвое дольше, чем обычно. С октября по июнь!

Артур ехал на Север работать, а нашел там свою любовь. Фото: архив семьи.

- Зимы суровые, доходит до – 50, даже больше. Но холода переносятся нормально (более или менее) - сухой климат. Чего тут только не было! Однажды на окраину забрели волки. С голодухи задрали собаку. В другой раз по городу рыскал белый медведь. Люди видели его прямо из окон.

Понятно, местных этим не удивишь. А для него в диковинку. Конечно, постепенно пообвыкся. Еще бы: живешь, как в книге Джека Лондона.

- А полярное сияние! Сколько раз мы наблюдали, даже снимались на его фоне. Так красиво, просто нечто! Завидуешь сам себе.

Лето в Заполярье короткое, так что времени терять не стоит - айда за "урожаем"! Фото: архив семьи.

Принцесса севера

Ну а его Оля – настоящая принцесса севера. Сама она из ненцев (коренной народ здешних мест), Артур – русский.

- Но моя семья приняла его как своего. И родные Артура тоже отнеслись ко мне очень по-доброму. Так уж совпало! К слову, национальные традиции мы не соблюдаем. Я знаю родной язык, и все.

Тем не менее проникнуться местной культурой парню довелось. Здесь, в Заполярье, он в первый раз попробовал северные блюда. Колоритные да сытные – чтобы сохранять тепло.

Оля - настоящая северная красавица. Фото: архив семьи.

- Это и сугудай из белой рыбы (сига, чира, муксуна), и строганина. Понравилось! Как-то я варила ему суп из зайчатины, тоже оценил. А корюшка! Сейчас как раз сезон, скоро пойдем ловить. Кстати, охоту Артур не любит, рыбалка – другое дело. Интересно: я сама уже не замечаю. А для него было открытием, корюшка и впрямь пахнет свежими огурцами. Ее можно жарить, парить, пальчики оближешь!

Протеин вместо какао

Всем хорош Крайний север. Впрочем, есть одно «но»: полярная ночь. С четырех вечера уже темно. А рассветает на следующий день – часам к 11.

- Соответственно, зима в сердце. Настроение такое… сумрачное. Темно, холодно, метет. За порог, прямо скажем, не хочется. Тем более была пандемия, не очень-то и выпускали. Поначалу только со справками. Но мы нашли выход – блогеринг.

Однажды вернувшись с тренировки, Артур предложил: может, снимем ролик для YouTube? К тому времени у них уже родился первенец, дочка. Имя ей дали оригинальное – Афина (у древних греков покровительница войн, искусств и ремесел).

Артур и Оля вместе с дочками. Фото: архив семьи.

- Угадали! Афи у нас очень боевитая, - улыбается Ольга. – Я как раз сидела с ней в декрете. Немножко приуныла: сплошные домашние хлопоты. Поэтому подумала: почему бы и нет? Ролик так ролик!

Первые видео (о спорте) как-то не зашли. Тогда они «по приколу» сняли смешной ролик. О дедушке, который по ошибке выпив протеин вместо какао, вдруг сделался качком. Незатейливо? Зато в точку! Несколько дней, и видео набрало миллионы просмотров. Так – по случайности – нашли свою нишу. Юмор, но не злой, иногда социалка.

Плачет Болливуд

И дело пошло! За два года - два миллиона подписчиков, золотая кнопка на YouTube. Теперь они мечтают о бриллиантовой.

- Самый популярный наш ролик набрал 94 миллиона просмотров. Это очень вдохновляет, побуждает двигаться дальше, придумывать новые идеи. Больше всего люди любят видео, в которых есть дети (а у нас уже двое, в январе 2023-го родилась вторая дочка, Милана) Они самые органичные, переиграть невозможно! И еще публика без ума от животных. Так что свою кошку, у нас мейн-кун по кличке Луна, тоже привлекаем. Она огромная, с такой брутальной мордой, а характер няшный. Снимается с охотой! Но главная наша звезда – Афина, люди ее обожают. А маленькая часто капризничает. Еще не знает, что она актриса (шутка). Поэтому мы ее укладываем и потихонечку снимаем, чтобы не разбудить.

А вот такими их знают подписчики. Фото: архив семьи.

Прошлым летом ребята придумали новую фишку. Стали делать видео без диалогов, отыгрывают чисто на пантомиме. Темы тоже берут такие, что понятны всем – любовь, семья, верность, ревность…

- Результат нас поразил. Подтянулись подписчики из других стран. И, знаете, какая опередила по просмотрам даже Россию? Вы не поверите, Индия! Так что получилось почти, как в песне – плачет Болливуд!