Жители Красноярского края за три месяца отдали мошенникам более 500 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Красноярского края за три месяца текущего года отдали мошенникам более 500 миллионов рублей. Среди потерпевших не только пожилые люди, но и педагоги, деятели науки и культуры, здравоохранения и других сфер.

- Ежемесячно в отношении жителей края совершается более одной тысячи IТ-преступлений (за 3 месяца текущего года – 3 266), в большинстве случаев хищения совершаются путем обмана. Самый «действенным» способом мошенничества остается социальная инженерия – обман на доверии. Злоумышленник вводит в заблуждение жертву, и та выполняет его инструкции, сама отдает ему деньги либо пароль от личного кабинета в онлайн-банке, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции.

В рамках акции «Вместе против мошенников» первый заместитель начальника Главного следственного управления ГУ МВД России по краю Наталья Юдаева выступила на заседании Совета Федерации профсоюзов Красноярского края. Она рассказала о наиболее распространенных мошеннических схемах, которыми пользуются аферисты, а также призвала к объединению усилий в борьбе со злоумышленниками.