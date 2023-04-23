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Происшествия23 апреля 2023 3:50

Жители Красноярского края за три месяца отдали мошенникам более 500 миллионов рублей

Несмотря на все предупреждения
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Жители Красноярского края за три месяца отдали мошенникам более 500 миллионов рублей

Жители Красноярского края за три месяца отдали мошенникам более 500 миллионов рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Красноярского края за три месяца текущего года отдали мошенникам более 500 миллионов рублей. Среди потерпевших не только пожилые люди, но и педагоги, деятели науки и культуры, здравоохранения и других сфер.

- Ежемесячно в отношении жителей края совершается более одной тысячи IТ-преступлений (за 3 месяца текущего года – 3 266), в большинстве случаев хищения совершаются путем обмана. Самый «действенным» способом мошенничества остается социальная инженерия – обман на доверии. Злоумышленник вводит в заблуждение жертву, и та выполняет его инструкции, сама отдает ему деньги либо пароль от личного кабинета в онлайн-банке, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции.

В рамках акции «Вместе против мошенников» первый заместитель начальника Главного следственного управления ГУ МВД России по краю Наталья Юдаева выступила на заседании Совета Федерации профсоюзов Красноярского края. Она рассказала о наиболее распространенных мошеннических схемах, которыми пользуются аферисты, а также призвала к объединению усилий в борьбе со злоумышленниками.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ